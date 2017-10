Iz plemiške družbe v zapor

Nekdanja zaročenka krščenca princa Charlesa se je znašla na sodišču, kmalu pa se bo morala za devet let in pol preseliti za rešetke. Petintridesetletnica je namreč v eni od restavracij s hitro prehrano z nožem napadla turista in ju tudi ranila. Še bolj žalosten pa je podatek, da je ženska, ki je bila nekoč redna gostja v Kensingtonski palači, to storila, da bi se rešila življenja na ulici.

Zeaphena Badley je živela na veliki nogi, ko je bila zaročena z Nicholasom Knatchbullom, ki ga mnogi poznajo tudi kot lorda Romseyja, krščenca samega britanskega prestolonaslednika. Bila je zelo blizu temu, da bi postala ena od dedičev, med katere bo deveta baronesa Brabourne razdelila dobrih 11 milijonov evrov, a tri leta po tem, ko sta se spoznala na kliniki za odvajanje, sta se tik pred poroko razšla in Badleyjeva se je morala izseliti iz palače s 60 sobanami.

Zeaphena se je dolgo borila z raznimi odvisnostmi, imela je mnogo sumljivih partnerjev, prav tako odvisnikov, težko je obdržala službo in na koncu je pristala na cesti. Kaj jo je popadlo pred meseci, da se je spravila nad parček v restavraciji, na sodišču ni razkrila. Dejstvo je, da ji moški in ženska nista hotela žalega, samo vstopila sta v restavracijo, takrat pa je pritekla Badleyjeva s topim nožem v roki in žensko porezala po zadnji strani kolena. Ko je njen partner hotel posredovati, je Zeaphena zamahnila še proti njemu in ga porezala pod brado. Nato je še enkrat napadla žensko in jo večkrat zabodla v glavo, da so bila tla restavracije prekrita s krvjo.

Oba sta bila hudo ranjena, a njuni življenji nista bili ogroženi. Kljub temu, kot je na sodišču povedal zagovornik para, so jima ostale globoke psihične rane in strah, zato je za Badleyjevo zaradi kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe zahteval visoko zaporno kazen, sama pa je očitke zavrnila. Porota jo je kljub temu spoznala za krivo in jo poslala za rešetke.



Badleyjeva ima sicer bogato kriminalno zgodovino, od leta 2000 so jo policisti za različne prekrške in kazniva dejanja obravnavali že 36-krat, med drugim zaradi požiga, tatvine in več napadov na uradne osebe.