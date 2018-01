Iz Harrodsa bodo odstranili princeso Diano

Prestižna londonska veleblagovnica Harrods z nenavadnim spominom na pokojno princeso Diano že leta načenja živce britanske kraljeve družine. Gre za spomenik imenovan Nedolžni žrtvi, ki upodablja princeso Diano in njenega partnerja Dodija Al Fayeda, ki je ob njej umrl v tragični prometni nesreči leta 1997. Spomenik je dal deset let po tragediji postaviti milijarder Mohamed Al Fayed, oče pokojnega Dianinega partnerja, ki verjame, da je njeno smrt zakrivil princ Philip. Ta naj bi, je prepričan Al Fayed, naročil prometno nesrečo, v kateri sta izgubila življenje Diana in Dodi. V grozo kraljeve družine je spomenik Nedolžni žrtvi postal prava turistična atrakcija, k njemu pa so se ves čas množično zgrinjali ljudje, ki so želeli izkazati spoštovanje pokojni princesi. Zdaj si bodo kraljevi le lahko oddahnili, saj je Harrods napovedal, da bo spomenik vrnil njegovemu lastniku Al Fayedu.



Novica je dosegla javnost kmalu po tem, ko je postalo znano, da sta princa William in Harry dala materi postaviti nov spomenik v Kensingtonski palači.



»V Harrodsu smo zelo ponosni na to, da smo izrazili spoštovanje princesi Diani in Dodiju Al Fayedu in da smo zadnjih dvajset let ob spomeniku sprejemali ljudi z vsega sveta,« je povedal direktor Harrodsa Michael Ward. »Z napovedjo, da bo postavljen nov uradni spomenik valižanski princesi v Kensingtonski palači, menimo, da je zdaj pravi čas, da vrnemo spomenik gospodu Al Fayedu in povabimo ljudi, naj se princesi poklonijo v palači,« je še dodal.