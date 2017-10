Iz Georgeeve smrti kuje dobiček

Sedemnajst let je skrbela zanj in mu vodila gospodinjstvo, tako v njegovem domu v Goringu kot v londonskem Highgatu. Zdaj pa naj bi Nu Findlay, oskrbnica hiš Georgea Michaela, oskrunila spomin na pokojnega delodajalca in v zameno za darila in darilne bone njegovim obešenjaškim oboževalcem razkazovala hišo v Goringu, kjer je lanski božič zajadral v večni spanec. Tako trdita vsaj Sharron Thomas in Paul James, pevčeva goreča, a spoštljiva oboževalca, ki sta svoje sumničenje zaupala pevčevi sestri Melanie Panayiotou. »Če je to res, bi se George obračal v grobu. Zadevo bomo temeljito preiskali in ji prišli do dna,« naj bi dejal odvetnik zvezdnikove družine.

Vodeni ogledi

Sharon in James, resnična ljubitelja pevčeve glasbe, sta ob njegovem prezgodnjem odhodu zagnala spominsko stran na facebooku in se prek družabnega omrežja spoprijateljila tudi z Nu. A se jima je junija zazdelo, da nekaj ni v redu. Konec junija, ko bi Michael moral slaviti 54. rojstni dan, je Nu pokojnemu delodajalcu v čast organizirala poulično zabavo v Goringu, ki pa naj bi jo za nekatere pevčeve oboževalce priredila še znotraj pokojnikovega doma. »Videl sem, kako je neka oboževalka šla v njegovo hišo. To se mi je zdelo nadvse neprimerno,« pravi Paul, ki je iz komentarjev na družabnih omrežjih razbral, da je Nu, seveda v zameno za te vodene oglede, dobivala darila, bone za obisk savne ipd.

Svojega sumičenja nista nemudoma nesla na ušesa pevčevi družini, temveč sta o vsem sprva pobarala Nu in druge člane spominske strani. »Tedaj sta se začeli nadlegovanje in zastraševanje,« pravi Sharon, ki jo je Nu obtožila razgaljanja »zaupnih informacij«, ena izmed članic spletne strani pa ji je zagrozila, da ve, kje živi in dela njena hči.

Neprimernega vedenja in kovanja dobička iz pevčeve smrti obtožena Findlayjeva je priznala, da ji nekateri zvezdnikovi oboževalci dajejo darila. Dodala je tudi, da lahko v hišo sprejme, kogar želi, a da nikdar ni sprejela Georgeevih oboževalcev. O elektronski izmenjavi krepkih besed s Sharon in Jamesom pa je dejala, da sta ona tista, ki sta začela neprijaznosti.