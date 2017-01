Iz Bele hiše v dvorec z devetimi spalnicami

Osem let so živeli v prostornih, razkošnih sobanah, kamor se bo kmalu vselil novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump. A čeprav se nekdanja prva družine Amerike, Obamovi, zdaj poslavlja od Bele hiše, se ne seli daleč, temveč skoraj v njeno senco, v le tri kilometre oddaljeno razkošno petmilijonsko vilo. A kdor misli, da sta Barack in Michelle zadovoljna s 760 kvadratnih metrov velikim dvorcem z devetimi spalnicami, okoli katerega se razprostira velikanska zelenica, na kateri bo nekdanji predsednik morda lahko celo vihtel palico za golf, se moti. Okoli hiše te dni namreč mrgoli delavcev, ki postavljajo varovalni zid, ki bo nekdanji prvi par ščitil pred vsiljivci in radovedneži. Čeprav se selita v eno od najvarnejših washingtonskih sosesk z ostrim varovanjem, saj bosta za sosede imela vrsto ambasad.



Obamova se menda že dogovarjata z založniki, da spišeta vsak svoje spomine na življenje v Beli hiši, za kar naj bi dobila od 20 do 40 milijonov evrov honorarja. No, glede na nepremičninske nakupe bi jima honorarja prišla še kako prav. Pred kratkim naj bi kupila hišo na Barackovih domačih Havajih in še posestvo v Kaliforniji, v bližini mesteca Palm Springs, znanega po prostranih igriščih za golf, kjer nekdanji predsednik med počitnicami rad odigra igro ali dve. Poleg tega mu ne bi zmanjkalo sogovornikov, saj si je tam ustvaril novo življenje prenekateri nekdanji vrhunski politik (na primer nekdanji ameriški predsednik Gerald Ford). A vendar naj bi se Obamova v kalifornijsko rezidenco, ki jo opremlja znani notranji oblikovalec Michael S. Smith, vselila šele čez nekaj let. Dokler njuna mlajša hči Sasha ne konča šolanja, želita ostati v Washingtonu, zato sta tudi najela razkošni dvorec.



Vila v tudorskem slogu je zrasla leta 1928, njen lastnik pa je Joe Lockhart, predstavnik za medije v Beli hiši med predsednikovanjem Billa Clintona. Obamova sta od najemodajalca očitno dobila dovoljenje za nekaj manjših in večjih popravkov. Delavci ne gradijo le visokega zidu, temveč bodo po Barackovih navodilih eno izmed garaž spremenili v pisarno s kopalnico – čeprav ima hiša že v osnovi domačo pisarno in četudi je Barack že najel pisarniški prostor blizu najete hiše. Vila bo dobila tudi novo električno napeljavo in izboljšan vrhunski varnostni sistem, čeprav bodo Obamove še naprej varovali tudi agenti.



Hiša ima devet spalnic in devet kopalnic, kuhinjo s prostorno shrambo, sobo za varuško, navzven se razteza z velikansko teraso, pred njo pa se razprostirajo vrtovi in zelenica v senci mogočnih dreves. Na dvorišču je dovolj prostora za najmanj deset vozil. To so glavne odlike novega doma Obamovih, s katerim bodo morali biti zadovoljnih vsaj nekaj let. Najemnina naj bi bila približno 20.000 evrov na mesec.