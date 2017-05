Ivanka Trump očarala Savdijce

Družina Trump je v soboto priletela v Savdsko Arabijo, v Riad, a predsednik Donald skoraj nikogar ni zanimal. S predsednikom, za katerim je v domovini ostalo več afer, sta prišli tudi prva dama ZDA, 47-letna Melania Trump, in njegova najstarejša hči, 35-letna Ivanka, in ravno onidve sta bili v središču vseh pogledov v tem konservativnem kraljestvu, v katerem se morajo ženske držati strogih pravil, a Melania in Ivanka sta se odločili, da bosta v državo prišli nepokriti.



Iz letala s spuščenimi lasmi



Melania je ob pristanku v Riadu iz predsedniškega letala stopila v širokih črnih hlačah s širokim pozlačenim pasom, njeni lasje so bili spuščeni, prav tako kot pri nekdanjih prvih damah, ki sta obiskali Savdsko Arabijo, Michelle Obama in Lauri Bush. Ivanka je z letala stopila v dolgi črni obleki z belim vzorcem in razkritimi lasmi, za roko je držala svojega moža, Trumpovega svetovalca Jareda Kushnerja.



No, ko sta Savdsko Arabijo obiskala nekdanji predsednik Barack Obama in njegova žena, so vsi podprli odločitev nekdanje prve dame Michelle Obama, da med obiskom ne bo nosila šala na glavi. Toda Donald Trump je v komentarju, ki ga je na twiterju objavil 29. januarja 2015, zapisal: »Mnogi govore, da je lepo, ker gospa Obama ni hotela nositi šala med obiskom v Savdski Arabiji, toda za Savdijce je to žaljivo. Že tako imamo dovolj sovražnikov.« Savdska Arabija se drži islamskega zakona, ki ženskam prepoveduje voziti, za študij ali pot v tujino potrebujejo dovoljenje očeta, moža ali brata, poleg tega morajo nositi dolge črne obleke in si v javnosti pokriti lase. No, lani je kraljevina sprejela nekaj blagih sprememb, aprila so denimo zmanjšali pristojnosti verske policije. Pozitiven razvoj je pozdravila tudi organizacija Human Rights Watch. No, strogi zakoni resda veljajo za domačinke, tujkam pa si las ni treba pokrivati.



Hvalili lepoto



A pojdimo nazaj k Trumpovim in prvemu obisku novega ameriškega predsednika v tej z nafto bogati kraljevini med njegovo prvo turnejo v tujini. Trumpa in njegovo ženo je sprejel savdski kralj Salman, ameriški predsednik pa bo med drugim sodeloval na vrhu Zalivskega sveta za sodelovanje in imel govor za voditelje okoli 50 muslimanskih držav. A bolj kot nad prvim ameriškim parom so Savdijci navdušeni nad Ivanko, ki je zasenčila celo Melanio. V soboto so na družabnih omrežjih večinoma hvalili lepoto Ivanke Trump, niti ženitnih ponudb ne manjka. »Morali bi okrepiti naše zveze s Trumpom in njegovi hčeri zagotoviti mnogo investicij, da bi pogosteje prihajala v našo državo,« je pisalo na twitterju, neki drugi uporabnik pa je dodal, da obžaluje, ker se mora svetlopolta Ivanka potiti pod žarkim soncem v Savdski Arabiji (temperatura se je v Riadu v soboto povzpela na kar 40 Celzijevih stopinj). No, nekdo je tvitnil, da prvič v življenju vidi pravo žensko. A kljub vsem omejitvam, o katerih poslušamo, Savdijke niso ostale tiho, prav tako veselo kot Savdijci so na spletu komentirale moške v Trumpovem spremstvu, tudi Ivankinega moža Kushnerja.