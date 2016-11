Italijani bi dali azil De Niru

RIM – Mesto z juga Italije, od koder so prastarši Roberta De Nira, je ameriškemu filmskemu zvezdniku ponudilo azil. De Niro je namreč po izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika godrnjal, da se namerava vrniti v Italijo. »Če bi rad zaradi razočaranja nad novim predsednikom tukaj poiskal zavetje, smo ga pripravljeni sprejeti,« je povedal Antonio Cerio, župan Ferrazzana, majhnega kraja, od koder sta leta 1890 v ZDA emigrirala njegova pradedek Giovanni Di Niro in prababica Angelina Mercurio.



Filmski zvezdnik, ki se je rodil v New Yorku in igral v več kot 80 filmih, tudi Taksistu, Botru in Njegovih tastarih, je v pogovornem šovu Jimmyja Kimmla (ABC) povedal, da italijanska stran njegove družine prihaja iz Ferrazzana in da je on italijanski državljan. »Najverjetneje se bom odselil tja,« je z nasmehom povedal po Trumpovi izvolitvi.



»Seveda bi bila to za nas velika čast in veliko zadovoljstvo,« je dejal Cerio, navdušen nad publiciteto, ki je je bil deležen kraj s 3000 prebivalci.



Še pred volitvami de Niro ni izbiral besed, ko je kritiziral Trumpa, o njem je rekel, da je ničvrednež, pujs, idiot. »Rad bi ga sunil v obraz,« je povedal oskarjevec, po izvolitvi, med intervjujem s Kimmlom, pa: »Zdaj ga ne morem, predsednik je, in položaj moram spoštovati.« In še: »Bomo videli, kaj bo naredil in kako... veliko ljudi je zelo vznemirjenih.«



No, Cerio je povedal, da če se igralec že ne namerava preseliti v Italijo, bi pa lahko kraj, kjer so živeli njegovi predniki, vsaj obiskal. Pozdraviti nekoga, kot je Robert De Niro, bi bila izjemna promocija našega kraja, se strinjajo prebivalci – podobno menijo Sevničani o morebitnem obisku bodoče prve dame ZDA Melanie Trump – in igralcu sporočajo: »To je pravi kraj za pozabo poraza na volitvah.«