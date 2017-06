Irska pevka prosi  družino odpuščanja

Irska pevka, katere največja uspešnica je ena najbolj romantičnih pop balad Nothing Compares 2 U (Nič se ne more primerjati s tabo), že dobri dve leti buri duhove javnosti. Leta 2016 je doživela živčni zlom in dvakrat izginila, med izginotjem pa na družabnih omrežjih objavljala skrb vzbujajoča sporočila. V napadih besa je javno napadla tudi svojo družino, žalila je starše in brate, ker so jo hoteli prepričati, naj ne proda svoje nepremičnine v Los Angelesu. Zdaj se je pevka vsa skesana vrnila z rehabilitacije in sorodnikom sporoča, da ji je žal za vse, kar je rekla in naredila. »Bila sem zlobna in nisem mislila na družino. Vem, da se tega, kar sem rekla, ne da odpustiti, a želim, da vsi vedo, da sem kriva jaz, ne moji bližnji,« poudarja Sinead. Petdesetletnica, ki je tudi mama štirih otrok, trdi, da se je med rehabilitacijo končno otresla odvisnosti od trave, ki jo je kadila kar 30 let, ter da je opustila alkohol. »Kesam se in trudim se biti boljša,« poudarja pevka, ki je končno vzela v roke vajeti svojega življenja.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«