Intimna izpoved Sanje Doležal

»V trenutku, ko je umrl moj mož, sem pomislila nikoli več nič ... A ker sem odprta za vse, sem danes tudi za to možnost, da nekje obstaja nekdo, s komer bom v starih dneh odšla na sprehod, v kino, gledališče in se veselit,« je v intervjuju za Story povedala pevka skupine Novi fosili Sanja Doležal, zdaj tudi voditeljica oddaje Nikoli ni prepozno.

Pravi, da rane ostajajo, a da diha s polnimi pljuči: »Razmišljam o službi, otrocih. Imela sem prelepo življenje, prelep zakon in zgodilo se mi je, kar se mnogim moškim in ženskam, in oni najbolje vedo, kaj sem preživljala. Te stvari te spremenijo, a če se odločiš živeti naprej, potem je to treba storiti. Na začetku ni bilo lahko. Prvi dve leti sem bila popolnoma izgubljena, a imam družino in nekaj dobrih prijateljev, ki so mi stali ob strani, in spet se veselim vsakega sončnega dne.«