Imena trojčkov  so še skrivnost

Glasbenik Pharrell Williams in njegova žena Helen Lasichanh, ki sta ljubezen pred osmimi leti okronala s sinkom Rocketom Ayerjem, sta v novo leto zakorakala kot tričlanska družinica, zdaj pa njihov dom poka šivih. Zvezdnikov osemletnik je – menda 17. januarja – postal starejši bratec ne enemu bratcu, niti ne dvema, ampak bo zdaj učil vragolij kar tri novorojenčke. Dobil je namreč dva bratca in eno sestrico, vse na en mah! »Vsi so zdravi in srečni,« je povedal glasbenikov predstavnik, toda imena trojčkov zvezdniškega para ostajajo skrivnost.



Spregovoril novopečeni stric



Šele septembra je na plan pricurljala vest, da v trebuščku glasbenikove manekenske žene vnovič raste sad njune ljubezni. To pa je bilo tudi vse, kar je bil parček, ki skrbno varuje zasebnost, pripravljen razkriti. In še danes njegovi oboževalci morda ne bi vedeli, da sta Pharrell in Helen že sredi januarja postala oče in mama treh zalitih novorojenčkov, ko se ne bi jezik razvezal pevčevemu polbratu Davidu, četudi je bil tudi novopečeni stric precej redkobeseden. »Dobila sta dva sina in hčerko, ki so na svet privekali v Los Angelesu,« je povedal in pridal, da imen v nobenem primeru ne sme razkriti, saj da je zavezan molčečnosti. Čeprav imena verjetno niso najbolj vsakdanja, vsaj če sklepamo po Rocketu Ayerju. »Indijanci poimenujejo otroke po neki sili, živali ali elementu. Podobno sva se izbiranja imena lotila midva, poimenovala sva ga po stroju, ki je delo človeka in gre lahko v nebo!« je povedal Williams in pridal, da ga sinovo ime vsakokrat spomni tudi na njegove največje glasbene vzornike. »Le spomnite se skladb Rocket love Stevieja Wonderja, Rocker man Eltona Johna in Rocket Herbieja Hancocka. Moji najljubši glasbeniki. Drugo ime Ayer pa je poklon skladatelju Royu Ayersu.«



Ni je zanimal



Danes so sicer srečna šestčlanska družina, a začetek ljubezenske zgodbe desetkratnega dobitnika grammyja in temnolase lepotice ni bil samo rožnat. Ko sta se spoznala, je bila Helen v razmerju z drugim in je Pharrellove osvajalske poizkuse le zavračala, kar je precej ranilo njegov ego. »Na vsaj polovico telefonskih sporočil mi ni niti odgovorila. To je bil velik šok, saj sem bil, ker sem imel denar in vpliv, skoraj prepričan, da sem že upravičen do tega, kar si želim. A sem se moral naučiti sprejeti zavrnitev, ker je pač imela fanta in je nisem zanimal,« je iskreno povedal, čeprav je bil nato on tisti, ki je na začetku ljubezni pritiskal na zavoro. Dve leti po njunem srečanju je lepotica namreč končala na trgu samskih, Pharrellu jo je uspelo zapeljati, a se ji ni bil pripravljen predati. Ne v celoti, saj bi to pomenilo opustiti živahno življenje samca. »Ko sva bila končno oba samska, sem jo močno prizadel, kajti čeprav sem jo tedaj zasipal s pozornostjo, se nisem hotel vezati. Malce nezrel in neresen sem mislil, da bi lahko tako živel še vsaj deset let. Čeprav nisem bil povsem prepričan, ali si tega v resnici želim. Sprejel sem odločitev, oba sva jo, in se začela videvati. Resno in le drug z drugim.« Kar je še istega leta, 2008., obrodilo sad, Rocketa, pet let pozneje pa sta zakorakala še pred oltar.