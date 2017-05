Ime mu je Medved

Nadeti novorojenčku ime ni preprosta naloga. Spremljalo ga bo vse življenje, nekateri pa so celo prepričani, da bo vsaj malce krojilo otrokovo usodo. Zaradi česar se naloge poimenovanja nista z levo roko lotila niti Cheryl Cole in Liam Payne, ki sta na pot starševstva zakorakala že 22. marca, a sta se šele nedavno dogovorila, katero ime nadeti njuni štručki veselja. »Sinka sta želela sprva vsaj malce spoznati in mu šele nato nadeti ime,« je povedal vir. In očitno sta ga spoznala v precej svojstveni luči, s katero se mnogo njunih oboževalcev ne strinja v celoti, saj je zvezdniški parček požel že marsikatero začinjeno. V manjšini tistih, ki so nad imenom navdušeni, pa je britanski pustolovec Bear Grylls. In malčkov soimenjak.



Dobrih pet tednov so svežepečeni starši opazovali svojega novorojenčka. Verjetno so tudi sanjarili o tem, kaj vse ga čaka. A ga ob tem niso in niso mogli poklicati po imenu, morda le z ljubkovalnicami. »Celo večnost se nista mogla dogovoriti o imenu. Sem ter tja sta se poigravala s tem in onim, a nobeno jima ni bilo všeč. Ne dovolj,« je povedal vir. Dokler se naposled nista dokopala do imena, ki se jima je zdelo kot nalašč zanj. Bear. Medved. »Tega sicer ni bilo v kartah od začetka. A se jima je utrnilo, ko sta sinka prvič videla. Ko pa sta ga začela še spoznavati, za kar sta si vzela precej časa, sta ugotovila, da je kot nalašč zanj,« je še dodal vir. Kar je hitro prišlo na ušesa njunemu prijatelju Bearu Gryllsu, ki je mlademu paru čestital za izvrstni izbor. »Upam, da bo s tem dobil vsaj delček poguma, ki ga imaš ti,« pa se mu je zahvalil Liam, z očitno precej velikopoteznimi načrti in sanjami za sinka.

