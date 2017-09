Igralkina hči goji konopljo

Že leta je velika podpornica boja proti raku. A Olivia Newton-John ni ostala le pri besedah, temveč je te spremenila v dejanja in v Melbournu ustanovila zdravilišče za rakave bolnike ter raziskovalno središče. To je posledica njenega osebnega boja z rakom na dojkah pred četrt stoletja. Zdaj igralka in pevka zahrbtni bolezni napoveduje še srditejšo vojno, ki ji bo namenila večino svojih moči in časa ter zaradi nje tudi igralsko kariero odstavila na stranski tir.



»Sem ter tja bom še sprejela kak igralski projekt, a moje glavno delo, že poslanstvo, je, da pomagam zbrati čim več denarja za raziskave, da bo rak vendar postal le del preteklosti,« pravi zvezdnica, ki je maja izvedela, da se ji je smrtonosni rak po 25 letih ponovil. Tokrat so ga zdravniki odkrili šele, ko se je s prsi že razširil.

Novica, da jo spet čaka boj na življenje in smrt, jo je tako pretresla, da sprva ni našla besed, kako to povedati možu in hčeri, a Olivia je prepričana, da je za vsem neki večji namen.

»To je očitno del mojega življenjskega popotovanja. Iskreno verjamem, da sem spet zbolela zato, da se še srditeje in odločneje postavim po robu tej bolezni.« Pospešeno je začela zbirati sredstva za nove raziskave, postala je tudi glasna podpornica uporabe marihuane v zdravstvene namene, saj je sama že spoznala njene učinke.

»Ne maram zdravil na recept, zato sem pri lajšanju bolečin posegla po medicinski marihuani,« pravi Olivia in dodaja, da bi morala ta biti dostopna vsem, ki se kot ona borijo z rakom, saj ni agresivna kot nekatera druga zdravila.

»Je neškodljiva in resnično lahko dela čudeže.« Pritrjuje ji mož John, ki je v svoji ljubezni do vrtičkanja našel nov namen. »Doma jo goji zame in izdeluje razne tinkture, ki mi pomagajo pri bolečinah in vnetjih,« ga je pohvalila Olivia. Lani je finančno pomagala hčeri Chloe pri uresničitvi sanj, da bi živela od zemlje. Ne z gojenjem sadja in zelenjave ali rejo živine, temveč se je s partnerjem Jamesom lotila gojenja konoplje.