Igralka v zrcalu vidi, kako počasi izgineva

Presuha. Predebela. Sarah Hyland, ki ji je slavo prinesla ameriška nanizanka Moderna družina, se zaveda, da medijem in družabnim omrežjem nikdar ne bo zmanjkalo opazk na račun njenega videza. A medtem ko ji komentarji, ki se najraje obesijo na njene kilograme ali obline, ne pridejo (več) do živega, se zaveda, da lahko še kako vplivajo na mlada dekleta, ki v njej iščejo vzornico. »Vedno bom predebela ali presuha. Če si oblečem nedrček push up, mi prilepijo oznako vlačuge, sicer se obregnejo ob to, da nimam oblin. To običajno preslišim, a vem, da ne preslišijo drugi,« je povedala igralka, ki je tarča nesramnih opazk zaradi izgubljenih kilogramov. Zlobni jeziki sikajo, da promovira anoreksijo in naj vendar že poje hamburger. Zato je zvezdnica pretrgala molk in dekletom položila na srce, da njihov cilj ne sme biti teža, kot jo trenutno ima sama. »Ljudje pravijo, da sem presuha, in, verjemite mi, tudi jaz nisem zagovornica tolikšne vitkosti. A takšna sem zaradi življenjskih okoliščin in nimam nadzora nad tem, kako je videti moje telo,« je dejala in poudarila, da zaradi zdravstvenih težav ne more nadzorovati kazalca na tehtnici.



Hollywoodska lepotička je že pred časom razkrila, da jo težave z zdravjem spremljajo že od rojstva. Zdravniki so njeni mami celo dejali, da nikdar ne bo imela povsem normalnega življenja. Zaradi prirojene okvare ledvic je leta 2012 potrebovala presaditev organa, a tegob ni bilo konec; nekaj mesecev je bila priklenjena na posteljo, prepovedali so ji vsakršno telesno dejavnost. »Za mano ni najboljše leto, a kaj več še ne želim razkriti. Za zdaj lahko rečem le, da mi je prineslo vrsto sprememb, tudi telesnih,« se je razgovorila in dodala, da je zadnjih nekaj mesecev lahko zgolj počivala. »Rada se počutim močno, telesno in duševno, le zaradi tega mi je uspelo priti do sem, kjer sem. Potem pa so mi rekli, da ne smem telovaditi, kar je zame najmanj neprijetno. Nekaj mesecev sem lahko le počivala, zaradi česar sem izgubila ogromno mišične mase,« je dejala in dodala, da je njena koščenost posledica okoliščin. Ob tem je še poudarila, da si prizadeva za zdravje po najboljših močeh.



Uporabniki družabnih omrežij so ji očitali, da ničesar ne je. Da ima glavo večjo kot preostanek telesa. Da je njena koščenost že ogabna. S čimer se je, vsaj deloma, strinjala. »Res je, glava ne bi smela biti večja od preostanka telesa. In te tanke noge in roke so resnično moje, ne plod računalniške obdelave. A ne, ker bi si tega želela sama,« je povedala in nadaljevala, da tudi njo boli, ko v zrcalu vidi, kako počasi izgineva. »Ni prijetno, ko vidim, kako rezultati trdega dela v telovadnici izginevajo. Jem veliko beljakovin, da bi ohranila vsaj nekaj mišične mase, a ta vseeno hlapi. A vem, da se bom okrepila – takoj ko mi zdravniki prižgejo zeleno luč. Spet bom močna, zdrava in čudovita jaz! Že prej sem imela slaba obdobja in gotovo bom imela padce tudi v prihodnje, a vem, da bom premagala vse ovire. Še vedno sem jih.«

.