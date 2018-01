Igralka si je ob padcu grdo razrezala obraz

Spotaknila se je in padla po stopnicah, ki vodijo z verande njenega ranča v Nashvillu, in to je popoldanski sprehod country pevke Carrie Underwood končalo, še preden je sploh vzela pot pod noge. »Padla je po stopnicah pred svojo hišo. Nič smrtno nevarnega, kljub temu pa so ji morali poškodbe oskrbeti v bolnišnici,« je zaskrbljene oboževalce takoj pomiril njen predstavnik. A je zdaj, skoraj dva meseca po zvezdničini nesreči, postalo jasno, da je bil njen padec precej resnejši, kot je kdor koli spočetka mislil. »Rane se mi še vedno celijo. Še vedno nisem videti kot prej. In ne vem, ali sploh kdaj bom,« je zdaj priznala privlačna blondinka, ki si je s padcem pošteno ranila tudi obraz. Na njem je zdaj med 40 in 50 šivi.

Zlomila si je zapestje

Znano je bilo le, da je padla in si zlomila zapestje. Vsekakor grda nesreča dobesedno pred domačim pragom, ki pa bo že v nekaj mesecih, ko se bodo zacelile kosti in modrice zbledele, le še spomin. No, vsaj tako je mislil svet, Carrie in njeni najbližji pa so vedeli, da sledi nesrečnega pripetljaja morda nikoli ne bodo izginile. »Večina vas ve za mojo nesrečo. Zaradi zloma še vedno obiskujem fizioterapijo, to dobro napreduje. A enega delčka nisem delila z vami, o tem nisem hotela govoriti, saj nisem vedela, kako se bo vse skupaj razpletlo,« je zdaj dejala in priznala, da si je ob padcu ranila tudi obraz. »V vse nagnusne podrobnosti se ne bom spuščala, a ko sem se po operaciji zbudila, je zdravnik meni in možu Miku Fisherju povedal, da sem potrebovala od 40 do 50 šivov. Od tedaj sta minila že dva meseca, in čeprav mi na poti okrevanja pomagajo najboljši strokovnjaki, še vedno nisem videti kot prej. In, iskreno, ne vem, ali sploh še kdaj bom.«



Na krut način se je naučila, da lahko že en sam trenutek vse spremeni. Da je bila dovolj ena sekunda nepazljivosti, butasta nesreča, in njeno življenje nikoli več ne bo enako. A če se je v trenutkih po operaciji verjetno težko sprijaznila z novo resničnostjo, zdaj čuti le hvaležnost. »Hvaležna sem, da nesreča ni bila še veliko, veliko hujša. In hvaležna, da imam ob sebi ljudi, ki mi na vsakem koraku stojijo ob strani.«