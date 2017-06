Igralka Sharon Stone je postala mama leta

Igralka Sharon Stone je v sredo prejela posebno nagrado. Društvo za boj proti raku na dojkah in prostati jo je imenovalo za mamo leta. Priznanje so ji podelili na svečanem kosilu na Beverly Hillsu. Ganljivo presenečenje so ji pripravili njeni trije sinovi, 16-letni Roan, 12-letni Laird in 10-letni Quinn. Vsi trije so posvojeni: prvega je 59-letnica vzela k sebi leta 2000, drugega 2005. in tretjega 2006. Igralka je bila ob podelitvi priznanja ganjena do solz, še zlasti ob besedah, s katerimi so sinovi pospremili izročitev. Tako jo je najmlajši pred vsemi označil za »ljubečo, skrbno in čudovito osebo«, srednji pa je na odru dejal, da si njegova mati zasluži to nagrado. Najstarejši je ob tem razkril najboljši nasvet, ki ga je dobil od mame – kot je dejal, ga je naučila, naj z drugimi ravna tako, kot želi, da bi ravnali z njim, in naj se v življenju trudi, kolikor more.



»Hvaležna sem svojim otrokom, da so me izbrali. Srečo imam,« je ganjena komentirala zvezdnica, katere pot do materinstva je bila še kako trnova. »Zame ni bilo preprosto postati mama, materinstvo je bilo ljubeče darilo z neba. Smo vesela in srečna družina. To je naš moto, za tem stojimo. Vedno imamo izbiro, kaj naučiti svoje otroke – ostati moramo pokončni in reči da ljubezni,« je še dodala.



Botoks za osemletnika



Sharon je nedavno razkrila, da si je zelo želela ustvariti družino, a ji telo tega ni dovoljevalo. »Vsi v družini imamo krvno skupino Rh–, gre za dedno stvar,« je povedala zvezdnica, ki sprva ni vedela, kaj pravzaprav to pomeni. Šele, ko sta z bivšim možem Philom Bronsteinom – poročena sta bila med letoma 1998 in 2003 – želela imeti družino, je ugotovila, da ima avtoimuno bolezen, ki ima skupaj z njeno krvno skupino uničujoč učinek. »Povem lahko le, da sem trikrat splavila. Prvič v tretjem mesecu, drugič pri petih, v tretje pa že po pol meseca. Bilo je grozljivo, uničilo me je, a mi vendar nihče ni znal odgovoriti, kaj se dogaja in čemu se mi to dogaja,« se je z grenkobo spominjala. Ker otrok po naravni poti ni mogla imeti, je izbrala posvojitev. A tudi tukaj zadeve niso šle povsem gladko.



Leta 2008, sredi umazane ločitve z Bronsteinom, je medije preplavila šokantna vest, da je zvezdnica tedaj osemletnem sinu Roanu hotela pozdraviti smrdeče noge z injekcijami botoksa. Podatek so tabloidi, ki so se razpisali o tem, pridobili na sodišču, kjer sta zakonca bila bitko za skrbništvo. Prav zaradi čudaške želje je sodnik tedaj zavrnil zvezdničino prošnjo, naj se sin preseli k njej v Los Angeles.



»Mati rada pretirava pri Roanovih zdravstvenih težavah,« je sodnik med drugim povedal o zvezdnici. Ta naj bi bila v nekem trenutku prepričana, da ima Roan resne težave s hrbtenico, čeprav raziskave niso pokazale poškodb. Ker se je sodniku oče zdel bolj razumski, je fanta želel dodeliti njemu. Sharon je nasprotovala ugotovitvi in poudarila, da je za Roana svojo kariero postavila na stranski tir.



Vzgajala brata in sestro



»Če je mati v resnici postavila kariero na stranski tir, da bi se lahko bolj posvetila Roanu, potem tega ni dovolj očitno pokazala svojemu sinu, njegovi šoli in temu sodišču,« je menil sodnik. Skrbništvo je dobil igralkin bivši mož. Medtem ko je Roana posvojila s tedanjim možem, je druga dva dečka vzela k sebi že kot mati samohranilka.



Stonova je odraščala v majhnem mestu v ameriški zvezni državi Pensilvanija, v mladih letih ni nikdar pomislila, da ji bo materinstvo tako veliko pomenilo. »Bila sem še mlado dekle, ko sem vzgajala brata in sestro. Naša mama je bila zelo mlada, premlada. O materinstvu nisem sanjala, dokler nisem postala starejša,« je povedala. Prvega otroka je posvojila, ko je bila stara 42 let. Roanova biološka mama je bila najstnica iz Teksasa.



Igralka je prepričana, da biologija pri materinstvu ni pomembna. »Ljudje se preveč obešajo na to, kdo rodi. Pač ne verjamem, da vsi enako dobro opravljamo iste stvari. Ne gre za to, kdo te je rodil, marveč kdo te ima rad in te oblikuje kot človeka,« meni. »Treba je odpreti srce in tudi tako postati mama ali oče. Posvojitev je nekaj posebnega, otrok te izbere duhovno in ti izbereš njega. Čutila sem, da poznam Roana, še preden sem ga zares videla. Postaja vse to, kar sem vedela, da bo,« je javnosti zaupala pred časom.

