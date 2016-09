Igralka razpadala pri živem telesu

Nekdaj so o celiakiji govorili kot o bolezni otrok, ki se razvije že pri dojenčkih, običajno tja do drugega leta starosti. A vendar se v zadnjem času s kronično boleznijo tankega črevesa, preobčutljivega za gluten, začne spopadati vse več ljudi komaj v svojih odraslih letih, čeprav zdravniki pri njenem diagnosticiranju pogosto še vedno dolgo tavajo v temi. Simptomi so namreč preveč neznačilni, da bi nemudoma zadeli žebljico na glavico. Postavljajo zdaj eno, zdaj drugo diagnozo, trpeči pa v iskanju odgovorov, ki jih nikakor ne dobijo, že obupavajo. Kar je na lastni koži občutila tudi igralka Jennifer Esposito, ki so jo možje v belih haljah, ki so si zmotno tolmačili njene zdravstvene težave, strpali kar v bolnišnico za duševne bolezni. »Mislila sem, da me bodo sprejeli v bolnišnico in poiskali izvor težav, namesto tega pa so me poslali na psihiatrijo,« pravi igralka, ki je šele po letih agonije izvedela, kaj je botrovalo njenemu razkrajajočemu se zdravju.



Nisem nora!



Zdelo se ji je, da razpada pri živem telesu. Nenehno jo je zvijalo v želodcu in pogosto bolela glava. Bolel jo je hrbet, izdajale so jo noge, sklepi pa skeleli. Po telesu so se ji pojavljali izpuščaji, koža je dobila nezdrav rumenkast ten. Srce je stiskala tesnoba, v ude pa se ji je vsake toliko prikradlo mravljinčenje. »Iskala sem odgovore, toda zdravniki so mi postavljali eno diagnozo za drugo. Vse od multiple skleroze dalje,« se spominja zdravstvenih tegob, ki so jo pestile dolga leta. In so le naraščale. »Spala sem lahko tudi 13 ur v kosu, a se vseeno zbudila povsem izčrpana,« zaradi česar so zdravniki, ki se jim sanjalo ni, kaj pesti lepotico, presodili, da se pač bori z depresijo. A je Jennifer v sebi vedela, da njene tegobe nikakor niso duševnega izvora. »Nisem nora! Ne potrebujem pomirjeval, antidepresivov ali psihoterapevta, a potrebujem pomoč!« je kričala v sebi, a vendar je bila vsa pomoč, ki so ji jo naklonili zdravniki, ko je vnovič potrkala na vrata ordinacije, obarvana v prav teh odtenkih.



Da je z njo nekaj pošteno narobe, ni mogla več skrivati. Sploh ko ji je med snemanjem humoristične serije Samantha who? nenadoma izpadel zob. Tedaj so se alarmni zvonci namreč prižgali tudi v mislih njene soigralke Melisse McCarthy. »Nekaj je močno narobe, bolna si,« ji je položila na srce, a obupana Espositova ji je lahko zgolj odvrnila, da se tega zaveda tudi sama, a ji nihče ne pomaga. Ali ne zna pomagati. »Vseeno sem zopet obiskala zdravnika. Rekoč, da nujno potrebujem pomoč in naj me, prosim, zadržijo v bolnišnici, saj imam občutek, da bom sicer skočila iz lastne kože,« se je o najbolj grozljivem trenutku na dolgoletni poti odkrivanja bolezni razgovorila zvezdnica. »Prepričana sem bila, da bom ostala v bolnišnici, a so me namesto tega sprejeli na psihiatrijo. Sanjalo se mi ni, kako sem pristala tu! Vedela sem, da je nekaj narobe z mojim telesom, in ne možgani. Bila sem namreč že napol mrtva. Izpadati so mi začeli tudi lasje, celo trepalnice, in odpadati nohti.«



Potrebovali so nekaj let, nato pa leta 2008 vendar prišli do srčike igralkinih težav. Ni depresija, ampak celiakija. In nenadoma se je njeno življenje – in telo – spet začelo sestavljati v pravo sliko. Z jedilnika je morala zgolj črtati vse, kar vsebuje gluten, čeprav se je spočetka borila s tem, kako si sploh pripravljati hrano. Zato je nato zagnala tudi podporno mrežo Jennifer's way, prek katere ozavešča ljudi o celiakiji in širi informacije, kako živeti s to boleznijo. Za piko na i pa je v New Yorku odprla še svojo organsko pekarno, na policah katere so zgolj izdelki brez sledi glutena, mlečnih izdelkov, rafiniranega sladkorja in arašidov.