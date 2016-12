Igralka premagala majhno zeleno pošast

Danes je samozavestna rdečelaska, ki je prevzela in zavzela Hollywood ter se lani zavihtela celo na Forbesov seznam najbolje plačanih igralk. Toda to je Emma Stone danes, o kakršni pa pred desetletjema ni bilo niti sledi. Kot deklič so ji glavo krasili blond kodri, namesto današnje samozavesti pa je čutila zgolj hromečo tesnobo, tako močno, da ni mogla več zapustiti hiše. Deloma zaradi (pre)žive domišljije, s katero pa ni gradila gradov v oblakih, ampak v mislih pisala grozljive, že skoraj apokaliptične scenarije. Tako dodelane, da je bila prepričana, da se bo vsak čas zgodilo nekaj strašnega.



Vohala in videla dim



»Moji možgani so spisali najhujši scenarij tako podrobno, da sem čutila, kako sem se znašla sredi katastrofe,« priznava zvezdnica, ki je že videla dim, ga vonjala, prepričana, da je njihovo hišo zajel ogenj. A je bilo vse plod njene domišljije.