Igralka odlično skriva leta

Če verjamete ali ne, Bo Derek in John Corbett sta se spoznala na slepem zmenku. Leta 2002 so ju združili prijatelji in od takrat ves čas tičita skupaj. Ne nazadnje ni prav veliko moških, ki bi se lahko uprli čarom prečudovite Bo, ki je še vedno videti fenomenalno, čeprav jih šteje že 60. S štiri leta mlajšim Johnom se je nedavno pojavila v Rimu, kjer sta se udeležila odmevne dobrodelne prireditve Celebrity Fight Night. Igralka in model je pritegnila veliko pozornosti, ko je pred objektive fotografov stopila v zanimivi oranžni obleki. Obraz ji je žarel v nasmehu, tudi John ni mogel prikriti dobre volje. Starejši ljubitelji televizijskih nadaljevank ga poznajo po vlogi v Severnih obzorjih, mlajši pa po Seksu v mestu.

Spoznala sta se leta 2002 na slepem zmenku in od takrat sta nerazdružljiva.

Spomnimo se, da je bila Bo svojčas seks simbol. Izdaja Playboya, za katero je odvrgla cunjice, še danes spada med najbolj iskane. Poročena je bila štirikrat. Preden je spoznala Johna, je bila v zakonu z ameriškim igralcem Johnom Derekom, ki je bil od nje starejši kar 30 let. Poročila sta se leta 1975, to je bila njegova četrta poroka. Ostala sta skupaj do njegove smrti leta 1998 in veljala za zgleden in predan par. Bo se je vanj zaljubila pri rosnih 16 letih, ko je z njim leta 1973 snemala film And Once Upon a Time. Takrat je John že naštel 50 pomladi.

2002. leta so ju združili prijatelji, od takrat ves čas tičita skupaj.

Letošnjega dobrodelnega srečanja v Rimu so se udeležila številna odmevna imena, med drugimi kraljica Rania, George Clooney, Sophia Loren, Reba McEntire, David Foster, Sharon Stone, Nicolas Cage, Lionel Richie, John Legend, Colbie Caillat, Peter Cetera in Brian McKnight.