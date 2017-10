Igralka je v želji po otroku ujetnica hormonskih terapij

Gabrielle Union je sicer uspelo uresničiti poklicne igralske sanje, a lepota, bogastvo in uspeh niso zagotovilo, da ti bo tudi v zasebnosti vse postlano z rožicami. Niti tedaj ne, ko ti ob strani stoji ljubljeni, ki ga je lepotička našla v košarkarskem zvezdniku Dwyanu Wadu. Kljub ljubezni, ki sta jo potrdila s prstanoma pred tremi leti, obilici truda med rjuhami in skoraj nepreštevnimi cikli hormonske plodnostne terapije, se seme v Gabriellinem trebuščku noče in noče prijeti. »Minula tri leta, odkar se trudim zanositi, imam občutek, da je moje telo ujetnik. Ujetnik hormonskih terapij, ki ne obrodijo sadu. Bodisi sem pred novim hormonskim ciklom, bodisi sredi njega, bodisi ga zaključujem. Že tri leta sem v začaranem krogu,« je v zbirki avtobiografskih zgodb, ki prihajajo na knjižne police sredi tega meseca, razgalila svoje srce.

Ni hrepenela po otrocih. Še več, sploh si jih ni želela, vse dokler ni postala Dwaynova žena in hkrati mačeha njegovim trem otrokom iz prejšnjih razmerij. »Nisem si želela otrok. Nato pa sem postala mačeha in ugotovila, da ni lepšega.« A čeprav ji danes 15-letni Zaire in pet let mlajši Zion, ki sta Dwaynu privekala na svet v njegovem prvem zakonu s Siohvaughn Funches, ter komaj triletni Xavier, ki ga je Dwayne spočel s prijateljico, ko se je njegova ljubezen z Gabrielle znašla sredi hude ure, pomenijo vse, si vendar želi še otročička lastne krvi. In vsaj osemkrat, če ne devetkrat je že mislila, da je vendar napočil njen trenutek, a se je radost hitro prevesila v grenko bolečino. »Imela sem že osem, morda devet spontanih splavov,« je povedala. Vsak ji je na srcu pustil brazgotino, a ne tudi vzel upanja. »Najina ljubezen brsti in cveti, nisva izgubila upanja, da bo obrodila sad. Pripravljena sva storiti vse, da bi dobila otroka, o katerem sanjava.«

Bitka z neplodnostjo, na kar jo opomni vsak, ki jo pri njenih 44 letih vpraša, ali bo kdaj imela otroke, je gotovo kriva prenekatere neprespane noči. A vendar ji nič ni vzelo toliko spanca in duševnega miru, je morda celo oropalo vere v ljudi, kot brutalna izkušnja pri 19 letih. Ropar trgovine, v kateri je delala, je vanjo uperil pištolo in se ji spolno vsilil. »Po posilstvu še vsaj eno leto nisem upala stopiti iz hiše. Svojo sobo sem zapustila le, ko sem šla na terapijo ali na sodišče,« je povedala. A čeprav je morda malenkost lažje zadihala, ko je njen posiljevalec dobil 33-letno zaporno kazen, je duhovi preteklosti ne pustijo pri miru. »Še danes, četrt stoletja pozneje, v meni ostaja strah, rojen tistega dne, ki vpliva na vse moje odločitve,« priznava igralka. »Posledice posilstva ostajajo, so kot okužba, ki se je ne moreš otresti.«

Ob spominu na tisti grozljivi dan jo še vedno zvije v želodcu, a se je vseeno odločila o tem spregovoriti. Noče se namreč počutiti le kot žrtev. »Pred tem sem bila otrok, s katerim se je moj oče bahal. Imela sem super ocene, bila sem izvrstna športnica. Bila sem oh in sploh. Zatem pa sem v očetovih očeh, vsakokrat ko me je pogledal, videla, da me vidi le še kot poškodovano in kot žrtev, videla sem strah in krivdo. In to sem sovražila iz dna duše! » Prav ta pogled v očetovih očeh je bil tisti, zaradi katerega je butik z oblačili Payless, za katerega je delala, ko je bila posiljena, hotela tožiti. Ne le zaradi malomarnosti, ker zaposlenih niso opozorili na napadalca, ki se potika naokoli in je prej že oropal sosednjo trgovino. »Hotela sem jih tožiti zaradi tega, kako me je oče od takrat gledal!«