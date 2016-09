Igralk ima dovolj, srečo je našel s pomočnico

Že Albert Einstein je trdil, da je norost vedno znova in znova ponavljati isto stvar in pričakovati drugačne rezultate. In očitno je tudi igralec Josh Brolin po dveh razpadlih zakonih s stanovskima kolegicama sprevidel, da zakon z igralko privede le do neizbeženga konca in boleče ločitve, zaradi česar je v tretjem poskusu sprehoda pred oltar tam raje pričakal nekdanjo pomočnico Kathyrn Boyd. Upajoč, da ga z ženo številka tri čaka lepši razplet.



Leto 2013 je bilo za zvezdnika uspešnice Ni prostora za starce prelomno. Tedaj je spoznal, da mora v življenju nekaj korenito spremeniti ali pa se mu v bodoče ne obeta nič dobrega in lepega. »Sprevidel sem, da sem na poti samouničenja. Vedel sem, da moram nekaj spremeniti. Da se moram spremeniti in odrasti, saj se mi je že zazdelo, da sem kot hrček, ki v nedogled vrti svoje kolo v kletki,« je tedaj dejal zvezdnik in v letu 2013 resnično obrnil nov list. Ne le, da je tistega prelomnega leta razpadel njegov osemletni zakon z igralko Diane Lane, ampak je že mesec pozneje, aprila 2013, zaplul v novo romanco. In ljubezen je tedaj odkril tik pred domačim pragom, v lepi Kathryn, ki je z njim dve leti delala z ramo ob rami kot pomočnica. Ob razvezi od Diane so se mu odprle oči, saj je spoznal, da je lepotica mnogo več kot le njegova desna roka.



Zvezdnikov prvi zakon z igralko Alice Adair, ki mu je povila dva otroka, je razpadel po šestih letih. Nato se je zapletel v ljubezensko razmerje z britansko igralko Minnie Driver, a je njuna polletna zaroka razpadla, še preden bi jima zadoneli poročni zvonovi. Tri leta pozneje, 2004., je poročni prstan nataknil Lanovi, s katero pa mu tudi ni bila namenjena večnost. A morda mu bo ljubezenska sreča zdaj bolj naklonjena, saj je izmenjal poročne zaobljube z nekdanjo pomočnico in ne s cehovsko kolegico. Večno ljubezen sta si po dobrem letu zaroke obljubila minulo soboto v intimni ceremoniji v krogu družine in najbližjih prijateljev, med svati pa naj bi bili tudi igralčev oče James Brolin z ženo Barbro Streisand ter hollywoodska težkokategornika Bradley Cooper in Matt Damon.