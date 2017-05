Igralec vsak mesec zapravil 1,8 milijona

Le filmi iz megapriljubljene franšize Pirati s Karibov – s prvim delom leta 2003, letos pa prihaja na velika platna že peto nadaljevanje – naj bi Johnnyu Deppu prinesli prek 240 milijonov evrov, zaradi lika pirata Jacka Sparrowa pa se je zavihtel na vrh najboljše plačanih igralcev. A si je kljub temu nakopal za okoli 37 milijonov evrov dolga. »Depp je kriv za finančne težave, v katerih se je znašel,« trdita njegova zdaj že nekdanja menedžerja Joel in Rob Mandel, ki sta na čelu družbe The Management Group (MG), zvezdnik pa krivdo vali nanju; menda sta izdala njegovo zaupanje in ga celo opeharila ter se na njegov račun bogato okoristila. Vse to seveda ne ostaja zgolj na ravni besednega spopada, saj je igralec proti družbi, ki ga je zastopala večino kariere, vložil tožbo zaradi prevare in malomarnosti, družba pa ga je udarila nazaj s tožbo, s katero želi od njega izterjati za slabe štiri milijone menda neizplačanih provizij.



Sta ga brata skubla?



Vse se je začelo januarja, ko je Depp proti družbi MG vložil 25-milijonsko tožbo, saj naj bi zaradi njih izgubil na desetine milijonov. Njihovi prevari in nevestnemu ravnanju naj bi na sled prišel Johnnyjev novi menedžer, menda naj bi si brata Mandel od zvezdnika brez njegove vednosti izposodila nekaj milijonov ter si povrhu v vseh teh letih izplačala za 25 milijonov nagrad za dobro opravljeno delo, čeprav sta mu nakopala petmilijonsko globo, ker sta prepozno oddala njegovo davčno napoved. In še bi lahko naštevali. Kar pa so izmišljotine »kroničnega lažnivca, ki zavrača odgovornost za lastna nezaslišana dejanja,« kot zatrjuje zastopnik toženih bratov Mandel, ki nekdanjemu varovancu nista ostala dolžna, ampak sta ga udarila s protitožbo. V slednji sta navedla, da naj bi bil zvezdnik družbi, s katero so lani po 23 letih končali sodelovanje, dolžan še 3,8 milijona evrov, poleg tega pa sta precej podrobno opisala njegov razsipen, »superekstravaganten« življenjski slog, ki ga je pripeljal na rob finančnega propada.



Pet milijonov za top



Vsa ta leta naj bi se družba MG trudila, da bi zvezdnika zaščitila pred samim seboj in njegovim brezglavim zapravljanjem. A očitno neuspešno. Kljub svarilom naj bi živel prek svojih zmožnosti in vsak mesec zafrčkal 1,8 milijona evrov. Ob tem so v sodnih spisih navedli, da je za nakup 14 rezidenc na jugu Francije zapravil slabih 70 milijonov, v lasti ima 45 luksuznih avtomobilov, 16 milijonov je vložil v nakup in prenovo jahte, 9 milijonov pa naj bi šlo za nakup obsežne umetniške zbirke, v kateri je denimo 70 kitar zbirateljske vrednosti. Ob tem je dal vsako leto milijonček za 12 skladišč, v katerih hrani nakupljeno bogastvo. Kar pa je le začetek: 27 tisočakov naj bi vsak mesec zapravil za vino, skoraj 300 tisočakov za plače svojih 40 zaposlenih in 140.000 evrov mesečno za varovanje, nadaljnjih 180.000 pa vsak mesec za zasebno letalo. Da ne omenjamo izdelave posebnega topa, s katerim je v zrak izstrelil pepel pokojnega pisatelja Hunterja Thompsona, za kar je iz žepa potegnil dobre tri milijone. »To je izmišljotina. Za top sem porabil pet milijonov,« se je na slednjo opazko odzval Depp in dejal, da njegove nakupovalne navade ne bi smele biti predmet debate v omenjenih tožbah. »Gre za moj denar. Če želim vsak dan kupiti za 14 tisočakov vatiranih palčk, je to moja stvar,« pravi in poudarja, da je bistveno to, da je »veliko let trdo delal in očitno zaupal ljudem, od katerih so me nekateri, očitno, pustili na cedilu«. Ob čemer se še sprašuje, zakaj ga brata Mandel nista ustavila, če je tako brezglavo in prek svojih zmožnosti zapravljal, kot zdaj poudarjata.

