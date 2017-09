Igralec nosi obesek s pasje ovratnice

Ryan Gosling spada med zvezdnike, ki so zaljubljeni v svoje kosmatince. S kužkom Georgeem je hodil celo na televizijske intervjuje in pogovorne oddaje. A očitno so njegovega mešančka dohitela leta, saj so ga nazadnje z njim opazili decembra. Pa še takrat ga je zvezdnik filma Dežela La La v naročju nesel k veterinarju. Ni skrivnost, da je bil takrat George star dobrih 16 let, zato ne preseneča, da se je pojavilo ugibanje, da je poginil. To je Ryan še podžgal, potem ko se je v četrtek pojavil pred londonskim hotelom Corinthia, kjer so imeli promocijski dogodek pred premiero težko pričakovanega filma Blade Runner 2049. Zvezdnik je pred kamere stopil z verižico, na kateri je bil obesek z ovratnice njegovega psa. Prireditve so se udeležili tudi njegovi soigralci Harrison Ford, Ana De Arma in Sylvia Hoeks.

Zvezdnik je svojega psa razglasil za veliko ljubezen svojega življenja.



Obesek njegovega psa so opazili tudi na prireditvah v Berlinu, Madridu in Parizu. Nominiranec za oskarja, ki ima z igralko Evo Mendes dva otroka, je razveselil oboževalce, ko je razkril, da ga je režiser Denis Villeneuve povabil v ožjo ekipo nadaljevanja kultnega filma iz leta 1982 – takrat ga je režiral Ridley Scott, ki je tokrat producent. Zgodba govori o lovcu na robote in se poglobi v odkrivanje, kaj dela ljudi človeške.

Zanimivo je, da Ryan zelo nerad govori o zasebnem življenju, nikoli ne omenja žene ali hčera, o Georgeu pa je ves čas pripovedoval. Prav zaradi tega je kosmatinec postal eden najslavnejših hišnih ljubljenčkov. Leta 2013 ga je celo označil za veliko ljubezen svojega življenja. »George je veliko bolj zanimiv od mene. Zelo rad govorim o njem,« je rekel Ryan. »Navadno je povsod z mano. Pri roki imam potrebno dokumentacijo, da gre lahko čez mejo.«