Igralec je postal boksar

V športnih hlačkah in boksarskih rokavicah poskakuje po telovadnici, včasih z udarci, uperjenimi proti boksarski vreči, spet drugič v nasprotnika iz mesa in krvi. Njegove izklesane mišice prekriva tanka plast znoja. A kdor je mislil, da je to izsek novega filma britanskega igralca Idrisa Elbe, se je pošteno zmotil. »To ni igra. Ne sledi scenariju. Borba je resnična, tako kot bodo morda tudi njene posledice,« pravijo ustvarjalci prihajajoče dokumentarne serije Idris Elba: Borec, ki sledi zvezdnikovi poti k uresničenju dolgoletnih sanj, da postane profesionalni kikboksar. Z vrhuncem – pravim pravcatim profesionalnim dvobojem, v katerem je dovoljeno vse.



Danes je eden bolj zaželenih igralcev Hollywooda, čigar igralskemu talentu se je kritiška srenja poklonila s kar šestimi nominacijami za zlati globus (prejel je enega). A to lepotcu ne zadostuje, potrebuje večji izziv. »Že vse življenje sem si želel profesionalno boriti. Že dolgo se veselim izziva, ko bom v ringu lahko preizkusil svoje spretnosti,« je dejal Elba, ki se je v svojih dvajsetih ljubiteljsko že ukvarjal s kikboksom, a je kariero našel v sedmi umetnosti. Do zdaj. V minulih mesecih je potoval na Kubo in Japonsko, v Južno Ameriko in na Tajsko, kjer se je pod budnim očesom nekdanjih svetovnih prvakov in vrhunskih trenerjev uril v borilnem športu, se telesno in duševno pripravljal na svoj prvi dvoboj z izkušenimi borci. Že oktobra. Vse bo vse ujela kamera za dokumentarec, ki na začetku prihodnjega leta prihaja na televizijski program Discovery.