Igralcu pod vodo zmanjkalo kisika

Smrt ga resnično še noče. Leonarda DiCapria namreč. Kajti četudi ji je hollywoodski težkokategornik že večkrat zrl v oči, se je očitno vsakokrat odločila, da še ni napočil njegov trenutek, in ga izpustila iz svojih krempljev. »Če imajo mačke devet življenj, sem prepričan, da sem jih tudi jaz porabil že nekaj,« pravi zvezdnik, ki je preživel bližnje srečanje z velikim morskim psom, trepetal na letalu pred strmoglavljenjem in s padalom, ki se ni odprlo, padal proti zemlji. Zdaj pa je filmski režiser Fisher Stevens, ki je z zvezdnikom združil moči pri ustvarjanju dokumentarnega filma Before the Flood, razkril, da je Leo ugnal smrt v kozji rog tudi med potapljaškim izletom pred šestimi leti. Čeprav se za rešitev ne more zahvaliti le samemu sebi, ampak stanovskemu kolegu in prijatelju Edwardu Nortonu, ki je globoko pod morsko gladino žrtvoval dragocene zaloge zraka in jih delil z njim.



Pokvarjena jeklenka



Malokateri košček našega planeta se lahko pohvali s tako raznoliko paleto živalskega sveta kot Galapaško otočje. In tja je pot že pred šestimi leti ponesla tudi zagrizenega hollywoodskega okoljevarstvenika DiCapria, ki je s Stevensom, Nortonom in morsko biologinjo Sylvio Earle v divjini otočja naredil prve korake k dokumentarcu o podnebnih spremembah, ta konec meseca že prihaja na televizijski kanal National Geographic. »Odšli smo na potop, saj sem želel posneti nekaj podvodnih kadrov s Sylvio. Njen potapljaški partner je bil Leo, moj pa Edward,« se je zdaj razgovoril Stevens, ki je v nekem trenutku pobaral Lea, ali bi želel prevzeti njegovo nalogo. Prevzeti kamero in posneti Sylvio. Ne nazadnje ji je bil kot potapljaški partner bliže. »Leo je prevzel kamero, sam pa sem se z Nortonom potopil globlje, kjer sva opazovala jato verjetno nekaj sto morskih bičev. Bilo je neverjetno!« A medtem ko se je čudil lepoti narave, je izpred oči izgubil drug potapljaški par. »Minilo je kakšnih dvajset minut, ko sem zaznal, da se Leonardo bori za zrak. Močno mu je zmanjkovalo kisika. Nekaj je bilo narobe z njegovo akvalungo, zdi se mi, da je iz nje uhajal zrak. V tistem je Edward planil naprej in ga rešil!«



Profesionalen skoraj do zadnjega vdiha



Norton se je izkazala za junaka! Hitro je dosegel Lea, mu ponudil svoj rezervni regulator, da sta si delila kisik iz njegove jeklenke in sta se lahko varno dvignila na površje. »Bilo je noro. A ta izkušnja nas je močno povezala,« pravi Stevens in še pridaja, da je DiCapriu kljub stiski, ko mu je nenadoma zmanjkalo zraka, uspelo posneti nekaj čudovitih kadrov. »Nekaj materiala je bilo super, žal pa ga nisem mogel uporabiti. Ko mu je zmanjkalo zraka in se je začel boriti za življenje, se mu je, seveda, kamera preveč tresla.«