Igralce je snemal pod tušem

ST. LOUIS – Profesionalna športna agencija CSE je v sredo potrdila, da so odpustili svojega vodjo oddelka za bejzbol, ker naj bi enega svojih varovancev snemal med tuširanjem. Jason Wood, ki je bil zastopnik vrste uspešnih igralcev, je bil uradno odpuščen zaradi nedoseganja visokih moralnih in etičnih standardov podjetja. To pa ni vse, odpustili so ga tudi iz združenja Major League Baseball Players Association, ki prav tako proučuje, kaj se je dogajalo v njegovi kopalnici.

Še vedno ni jasno, kaj je neimenovani igralec počel pod njegovim tušem. Igralec naj bi kamero zagledal, se soočil z agentom, nato pa ga odpustil. Snemal naj bi tudi vrsto drugih igralcev. »Več kot 32 let je CSE Talent s ponosom gradil svoj sloves na trdih moralnih in etičnih standardih, » je izjavil predsednik podjetja Danny Martoe. »Ponosni smo, da lahko sodelujemo z ljudmi, ki dosegajo te standarde. Na žalost smo se zapletli z osebo, ki jih ni dosegala, zato smo prekinili sodelovanje z gospodom Woodom. »

Ni jasno, kaj je igralec počel pod njegovim tušem.



Kljub temu naj bi več športnikov že zamenjalo agencijo, ki jih zastopa. Pred škandalom je Wood zastopal velikane, kot so Andrew Benintendi, David Phelps in Cody Asche. Med njegovimi varovanci je več nadobudnih igralcev iz manj pomembnih lig in mladih, razvijajočih se športnikov. Zaradi bizarnosti obtožb in silovitega pretresa, ki jo je zgodba pustila v športnih krogih, je videti, da se tudi v bejzbolu in športu nasploh skriva veliko spolnih predatorjev.