Igralca posiljeval njegov dedek

Slaven je postal predvsem zaradi sodelovanja s kultnim režiserjem Quentinom Tarantinom. Pod njegovo taktirko je britanski igralec Tim Roth blestel v uspešnicah Stekli psi, Šund in Štiri sobe. Nato pa je Roth leta 1999 tudi sam sedel na režiserski stolček ter na veliko platno prenesel srce parajočo zgodbo o dečku, čigar oče spolno zlorablja svojo hčer, njegovo sestro. Roth je v izdelek vložil velikanski del sebe, saj je prek filma The War Zone začel izganjati notranje demone, ki so ga bremenili dolga leta. »To je bila moja priložnost, da se soočim z vsem,« je o osebno katarzičnem filmskem projektu, ki mu je prinesel vrsto nagrad, dejal Roth, tudi sam žrtev zlorabe, te so prizadele dve generaciji njegove družine. Sprva je trpel njegov oče Ernie Smith, nato pa še igralec sam. Oba zaradi zvezdnikovega dedka.



Ko je zgodba družinskega spolnega nasilja in incesta pred več kot 15 leti prišla v kinodvorane, je danes 55-letni igralec prvič dvignil tančico s svojega bolečega otroštva, v katerem mu je tedaj še neimenovani človek z enim samim zamahom ukradel in uničil vso mladostniško nedolžnost in zaupanje v ljudi. »Zlorabljati me je začel v otroštvu, to pa se je vleklo vse do mojega zgodnjega najstništva. Čeprav tega človeka že dolgo ni več, vseeno ne želim povedati, kdo me je zlorabljal. Želim le, da veste, da to nista bila ne mati ne oče,« je tedaj prvič razkril duševne rane. Ni želel, da nanj gledajo kot na žrtev, ampak kot na nekoga, ki je to najhujšo grozoto preživel. »Prvi korak k temu, da se zaceliš, je, da lahko o tem spregovoriš. A pri nas smo o tem molčali, dokler mi pod roke ni prišel scenarij za film The War Zone. Kot moški, ki je preživel spolno zlorabo, sem z njim dobil priložnost, da povsem vso resnico in spregovorim o tem, o čemer se ne govori.«



Dolga desetletja je molčal o strahotah pod domačo streho, kjer bi se moral počutiti najbolj varnega in ljubljenega. In preteči je moralo še 17 let od prvega javnega priznanja, da je razkril še človeka, ki je njemu in njegovemu očetu uničeval življenje. Obraz očetovega očeta, lastnega dedka. »Moj oče je bil kot otrok zlorabljen. Imel je grozljivo otroštvo, ki ga je za vselej zaznamovalo. Njegova duša je bila nepovratno ranjena. A sem ga globoko ljubil in bil je neizmerno zabaven, svoji mladosti navkljub,« je zdaj povedal Roth. »Zlorabljen je bil moj oče. Nato pa sem bil zlorabljen tudi jaz. Toda napadel me ni oče, ampak očetov napadalec,« razkriva zvezdnik in nadaljuje, da je bil »moški, ki je zlorabljal njegovega očeta, njegov lastni oče. Moj ded je bil posiljevalec. A o tem nismo nikdar govorili niti nismo vedeli, kako se s tem spoprijeti. Jaz pa sem želel prekiniti ta začarani krog, zato sem posnel film The War Zone.«