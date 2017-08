Igralca o incestu: zavedata se, da ni prav, a se ne moreta upreti

Če ste oboževalec priljubljene serije Igra prestolov ali ne, ste gotovo slišali za prizor incesta , ki je navdušil vse, ki so to poletje vsak ponedeljkov večer namenili gledanju te serije. Vroči spolni akt med teto in nečakom, ki ne zavedata, da sta v sorodu, je na youtubu v nekaj urah dosegel več kot milijon ogledov. A čeprav je bilo videti, da se med igralcema krešejo iskrice in da za vroče prizore nista potrebovala veliko, njune izjave razkrivajo, kaj si pravzaprav mislita o prepovedanem razmerju.

Emilia Clarke, ki v seriji igra Daenerys Targaryen, je dejala, da je bilo snemanje seksi prizora čudaško, Kit Harrington (Jon Snow, Aegon Targaryen) temu pritrjuje in dodaja, da je bilo nekaj takega po tednih spogledovanja in seksualne napetosti povsem pričakovano.

Ko sta glavna igralca izvedela, kakšno sceno bosta morala uprizoriti in v kakšnem sorodstvenem razmerju sta njuna lika, sta čutila, da to ni prav. Emilia je dejala: »Glede na to, kaj sta drug drugemu, ne vem, kako bo to, ne vem, kakšna bo reakcija.« Kit je dodal, da se oba lika zavedata, da njuno početje ni primerno, a ju preprosto vleče skupaj. »Mislim, da vesta, da to ni prav. Oba se zavedata, da bo to povzročilo težave. A ko gojiš tako globoka čustva do nekoga, s katerim preživiš tako pomembne trenutke, je to kot vlak, s katerim želiš vsemu ubežati.«

Čeprav serijo snemajo že od leta 2009, sta Kit in Emilia šele v tej sezoni prvič zaigrala skupaj. »Oba sva bila nekoliko iz sebe. Običajno začneš delati pri projektu, se spoznaš in skozi čas se razvije kemija. V tem primeru pa sva se poznala že sedem let, spremljala sva se na zaslonih. Nenavadno je, ko veš, da ves svet čaka, gleda in pričakuje.«