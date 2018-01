Igralca, ki smo se mu vsi smejali, našli mrtvega

Le kdo se ne spomni pikrega in krutega humorja v seriji Črni gad, v katerem je v glavni vlogi blestel Rowan Atkinson. Te dni oboževalci te serije žalujejo za 76-letnim igralcem Howardom Lewom Lewisom, ki je pred dnevi umrl v bolnišnici, kjer se je zdravil za demenco.

Njegova hči, 46-letna Debora Milazzo, je prepričana, da so za očetovo smrt krivi zdravniki, ki so igralcu zamenjali zdravila in mu povečali odmerke. Igralčevo smrt preiskuje tudi policija. »Pravici mora biti zadoščeno,« je povedala hči. Dodala je, da se je njen oče počutil dobro, dokler mu pred kratkim niso dali novega zdravila, alfentanila, ki naj bi bilo kar tridesetkrat močnejše od morfija. Zdravniki naj bi ga dajali predvsem pacientom v zadnjem stadiju raka.



»Moj oče pa ni bolehal za rakom. Prepričana sem, da ga je ubilo zdravilo,« je še dejala Debora. Zdravniki zadeve niso želeli komentirati, piše britanski The Sun.