Igra prestolov odslej tudi na poštnih znamkah

Serija Igra prestolov je sad ameriških filmskih studiev Warner Bros, zaživela je na ameriški televizijski mreži HBO, zgodba pa je zrasla v bujni domišljiji ameriškega pisca Georgea R. R. Martina. A kljub tej prepojenosti z Ameriko iz nje vendar veje britanski duh. Z 38 emmyji ovenčana domišljijska serija, ki si lasti tudi lento največkrat nagrajene v zgodovini, verjetno ne bi bila, kar je, brez pečata Otoka. Zato ne preseneča, da se je britanska pošta odločila seriji prikloniti na prav poseben način in ji tako priznati velik pomen tudi za Veliko Britanijo. S 23. januarjem namreč prihaja serija 15 posebnih znamk, ki se jih bodo razveselili filatelisti in oboževalci serije.

Produkcija je ameriška, a vendar je bila glavnina sedmih sezon serije, ki je postala svetovni fenomen, posneta na Severnem Irskem, in tudi igralska zasedba je predvsem britanska. Že kmalu boste junake lahko lepili na pisma in razglednice. Daenerys Targaryen, Jon Snow in Arya Stark, ki so jih upodobili britanski zvezdniki Emilia Clarke, Kit Harington in Maisie Williams, so le trije izmed desetih osrednjih likov na novih znamkah. Poleg njih boste pravljični prah na pošto lahko posuli tudi z liki Cerseie Lannister, Sanse Stark, Tywina Lannisterja in Eddarda Starka, ki so jim obraz in glas podarili Lena Headey, Sophie Turner, Charles Dance, Sean Bean in dame Diana Rigg, ali pa z znamkama alter egov sicer ameriškega igralca Petra Dinklaga ter danskega zvezdnika Nikolaja Coster-Waldaua. Kdor bo želel še globlje v svet izmišljenih svetov, pa bo lahko izbiral med petimi znamkami z nezemeljskimi podobami velikanov, pravolkov, zmajev, železnega prestola in Nočnega kralja z njegovimi nemrtvimi Brezličniki.



Serija zbirateljskih znamk prihaja ob pravem času, saj napoveduje osmo in finalno sezono, ta je trenutno še v produkciji, ki naj bi na malih zaslonih zaživela prihodnje leto. Če bo šla po stopinjah predhodnice, sedme sezone, bo podirala rekorde. Julija lani je premiera sedme sezone pred zaslone prikovala 16,1 milijona navdušencev, kar desetkrat višje pa je bilo število tistih, ki so se do prvega dela prikopali po nelegalni poti s piratsko kopijo.