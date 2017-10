Idris z mlado misico ponosno po rdeči preprogi

Daje vtis pravega angleškega gospoda, posebno ko si nadene smoking, zato se je Idris Elba znašel celo v ožjem izboru za prihodnjega Jamesa Bonda. A čeprav je zdaj padla kocka in se bo v slovitega vohuna vnovič prelevil Daniel Craig, je Idrisovo življenje skoraj podobno razburljivo kot življenje tajnega agenta 007. Vsaj na ljubezenskem področju. Hollywoodski lepotec je namreč že dvakrat skočil v zakon in drugič zdržal le šest tednov, se zapletel z eksotično plesalko, ki mu je poskušala podtakniti tujega otroka kot njegovega, lani pa je dvigoval prah, ker je mater svojega sina dal na čevelj, ko je bil malček še v plenicah. A morda se bo lepotec, ki jih je ta mesec dopolnil 45, naposled umiril – ob 16 let mlajši lepotici somalijskih korenin Sabrini Dhowre, ki jo je zdaj ponosno in zaljubljeno pokazal na rdeči preprogi.

7 mesecev naj bi se že videval z lepo somalijsko manekenko.

Pred tedni je Idris dejal, da zanj poročni zvonovi ne bodo več doneli. »Zakon je neke vrste institucija, ki sem jo že preizkusil in dognal, da ni za vsakogar. Zame očitno ne.« Vseeno so njegovi prijatelji prepričani, da s Sabrine misli resno. »S tem, da se je z njo sprehodil po rdeči preprogi, je več kot jasno izrazil svoje namene. Običajno skriva svojo zasebnost, a z njo se je želel pokazati in dokazati, da zveza postaja resna.« Devetindvajsetletna lepotica, pred tremi leti ovenčana z lento miss Vancouvra, je prvo dekle, s katero se je Idris pokazal po medijsko precej popisanem razhodu od Naiyane Garth, ki mu je po manj kot letu romance leta 2014 povila sinka Winstona.

Osemnajst let je preteklo, odkar se je prvič sprehodil pred oltar. A njegova ljubezen s Hanne Norgaard, ki mu je povila prvorojenko Isan, je razpadla že štiri leta pozneje, menda zato, ker se njegova izvoljenka nikakor ni mogla privaditi zvezdniškemu življenju v Ameriki. Še precej manj uspešen je bil njegov drugi zakon, saj se je leta 2006 od zakonskega življenja s Sonyo Hamlin poslovil že po šestih tednih.

Sonya je prepričana, da jo je dal na čevelj po nasvetih prijateljev, češ da mu samski status bolj ustreza pri gradnji kariere filmskega zvezdnika. Morda je zato skrival naslednjo romanco z eksotično plesalko Desiree Newberry. No, vsaj do leta 2010, ko je rodila sinka Otenga. A je malček z odraščanjem vse manj spominjal na svojega slavnega očeta, da je Idris zahteval test očetovstva, ki je potrdil, kar je sumil – da je dečkov oče nekdo drug. Idris je udarec preživel in se istega leta, 2013., v javnosti pokazal z novo srčno izvoljenko, umetnico ličenja Naiyano, ki ga je že hitro osrečila z Winstonom. Sinkom, po katerem se je v resnici pretakala njegova kri, a vseeno ni bil zagotovilo za srečno družinsko življenje. Le 22 mesecev pozneje je Idris mamo svojega otroka poljubil v slovo. Kmalu zatem je ameriška raperka Kimberly Michelle Pate izjavila, da Naiyani ni bil zvest, saj naj bi bila ona dolgih osem mesecev njegova skrivna ljubimka.