Že trikrat je stopil v čevlje profesorja Roberta Langdona, ki uporabi vse svoje zgodovinsko znanje in poznavanje starodavnih simbolov, da reši svet pred pogubo. A medtem ko se je Tom Hanks v filmih Da Vincijeva šifra in Angeli in demoni ter v prihajajočem Infernu prelevil v junaka, zvezdnik priznava, da v resničnem življenju v ključnih trenutkih le okamni. Namesto da bi tedaj prevzel pobudo in ukrepal, obstane kot vkopan, ne vedoč, kako postopati.



Na svetu je vsaj ena ženska, ki v oskarjevcu ne vidi junaka, ampak šlevo. Tako je prepričan vsaj Hanks, ki je v mislih zajadral v tisti dan, ko bi neznanki lahko rešil življenje, a je le nemo stal in opazoval druge, kako so ji priskočili na pomoč. »Bil sem v telovadnici, ko je ženski na sosednji napravi nenadoma zmanjkalo sape. Borila se je za zrak, padla vznak. A namesto da bi skočil k njej, sem se počutil kot srna, ki jo zaslepijo žarometi. Le stal sem, pojma nisem imel, kaj storiti. K sreči trije drugi v telovadnici niso imeli podobnih težav, stekli so k njej in ji pomagali. Sam sem jih zgolj opazoval. Z njo je bilo nato vse v redu, a ne zaradi mene,« pripoveduje in pridaja, da je to vedela tudi ona. »Hvala za nič, Tom Hanks,« je bilo namreč vse, kar mu je dejala, ko si je opomogla in se mu zazrla v oči.



V trenutkih krize v telovadnici se morda ni znal odzvati, toda v očeh žene Rite Wilson je vendar junak. Ko je pred dvema letoma, ko so ji zdravniki odkrili raka na dojkah, preživljala najhujše trenutke svojega življenja, je bil Tom njena skala. Njena opora, zaradi katere ji je uspelo nočno moro prebroditi in rakavega sovraga ugnati v kozji rog. »Podpiral me je, mi vlival pogum. Zaradi njega sem ohranila upanje, da se bo vse izteklo v redu, in se borila,« pripoveduje igralka, četudi njen ljubljeni poudarja, da je prava junakinja te zgodbe Rita. »Moja edina naloga je bila, da jo podpiram in sem ljubeč. Bil sem le mož, kar resnično ne zahteva korajže. Pogumen je tisti, ki se bori. Lahko se le poklonim ženinemu pogumu,« pravi zvezdnik in se zahvaljuje višji sili, da sta imela dovolj pod palcem, da sta si lahko kupila najboljšo možno zdravstveno oskrbo.