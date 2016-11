Hujšala, jokala in sanjarila o pici

V kopalkah – vsaj po svojem mnenju – ni videti najbolje. A čeprav se Drew Barrymore ne obremenjuje, če ima kilogramček ali dva več, kot bi si morda želela, se zdaj, ko jih je s svojega telesa oklestila skoraj deset, počuti precej bolje. Čeprav pot do vitkejše linije nikakor ni bila lahka, ampak je bila prepojena s solzami. In sanjami o grižljajih slastne, s sirom obložene pice. »Imela sem 66 kilogramov, zdaj jih imam 56 in se počutim odlično,« je zadovoljna lepotica, ki se bo še držala zdravih prehranjevalnih navad, a jih vseeno z veseljem malce kršila med prihajajočim prazničnim obdobjem.



Štiri leta so minila, odkar je Kimberly Snyder, strokovnjakinja za zdrav življenjski slog, v skupino zvezdniških varovancev, kot so Reese Witherspoon, Kerry Washington, Hilary Duff, Fergie, Chris Hemsworth in Channing Tatum, dodala še Drewino ime. Igralka se je tedaj, po rojstvu prvorojenke Olive, k njej zatekla po nasvet in skupaj sta začrtali zvezdnici prilagojen jedilnik in režim telesne vadbe. Zdaj, dve leti po rojstvu druge hčerke Frankie, pa je Drew spet segla po njenih smernicah in vnovič dosegla želene rezultate. »Sledila sem njenim pravilom, a si jedilnik vendar malce prilagodila. Kajti medtem ko je Kimberly zagovornica veganske in vegetarijanske prehrane, sem si vseeno obogatila jedilnik z beljakovinami. Z ribo in piščancem.« A čeprav si je minulih nekaj mesecev tešila lakoto z zelenjavnimi in solatnimi krožniki, juhami in pustim mesom, ob čemer je popila tudi najmanj dva litra vode na dan, je v fantazijskem svetu sedela pred drugače obloženo mizo. »Morala sem biti zelo disciplinirana. Držala sem se pravil, a hkrati sem vseskozi jokala in sanjala o pici. Kar še vedno počnem,« je priznala mamica dveh deklic.



Odrekanje najljubšim, a kalorično bogatim prigrizkom je zanjo nočna mora. K sreči pa neprimerljivo bolj uživa v drugi plati zdravega življenjskega sloga, v telesni vadbi. Obožuje namreč pilates in tek, s katerima krepi telo in si kopiči energijo, ki jo potrebuje tudi za tekanje s svojima malčicama. Da pa ne zapade v rutino, ji njena osebna trenerka Kathy Kaehler začini ure športa še s plesom, jogo in plavanjem. »Joge ne izvajam toliko zaradi oblikovanja telesa, ampak dobro vpliva na moj notranji mir in ravnovesje,« pridaja zadovoljna Drew.