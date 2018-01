Hugh Grant bo oče že v peto

Poroka in starševstvo nikdar nista bila v njegovem življenjskem načrtu, dokler ni leta 2011 njegovo ljubimkanje s Tinglan Hong obrodilo sadu. Malo Tabitho, ki je Hughu Grantu, vsaj kar zadeva očetovstvo, odprla oči. "Zaradi otrok sem postal boljši človek," je dejal britanski zvezdnik in še, verjetno malce narcisoidno, da ga je morda najbolj presenetilo, kako čudovit je kot oče. "Samemu sebi lomim srce, tako prijeten sem postal." Zato je morda tedaj, že po srečanju z abrahamom, prestavil v najvišjo prestavo in v pičlih 15 mesecih postal oče trem.

Sočasno noseči

Prva, ki mu je resnično omehčala srce, je bila Tabitha, nato pa je po hitrem postopku, v dobrem letu, še dvakrat postal oče. Seveda z dvema različnima ženskama, 2012. sta bili Tinglan in igralčeva zdaj še vedno aktualna srčna izbranka Anna Eberstein sočasno noseči: Tinglan z njunim drugorojencem Felixom, Anna pa z njunim prvorojencem Johnom, ki se mu je leta 2015 pridružila mlajša sestrica, čeprav parček njenega imena nikoli ni izdal. Verjetno tudi zato, ker zasebnost že ljubosumno skrivata in sta odločena, da žarometi javnosti, pod katerimi živi igralec, ne bodo osvetlili njunih otrok.

Ni se hotel poročiti ali postati oče. O poroki ne bo spremenil mnenja, a v starševstvo se je zaljubil.

Verjetno ne bomo pretirano usekali mimo s trditvijo, da ljubezenska zgodba Hugha in Anne ni mirna plovba. Ne le zato, ker je bila spočetka v igri tudi Hongova, ki mu je Hughu rodila dva otroka, ampak tudi ker je njunih sedem skupnih let prerešetanih z nenehnimi premori v zvezi in vnovič obujeno strastjo. In ta je v zadnjih mesecih verjetno spet gorela z divjim plamenom, saj Annina mama Sussan ni mogla skriti navdušenja in je izdala skrivnost. "Presrečna sem, da bom spet babica. Rok je že precej blizu," ji je zletelo iz ust. Čeprav Annina tretja nosečnost v nobenem primeru ne bi bila več dolgo skrivnost; na nedeljski podelitvi zlatih globusov, na katero je spremljala ljubega, je pokazala že precej zaobljen trebušček.