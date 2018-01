Hrvati v šoku: Bitka na Neretvi je slovenski film

Slovenija je leta 2015 izdala Srbiji popis del, ki jih ima za svojo kulturno in diplomatsko dediščino in se nahaja v srbskih muzejih ter drugih državnih ustanovah v Beogradu. Zaprosila je za vrnitev po sporazumu o nasledstva, ki so ga podpisale vse naslednice bivše Jugoslavije. Po beograjskih virih so popisi umetnin sestavljeni po načelu, da so avtorji zgolj slovenski ali pa je Slovenija na kakršen koli način sodelovala pri nastajanju.

Tako sta se na seznamu znašla filma Zadah tela Živojina Pavlovića in verjetno eden najbolj znanih jugofilmov Bitka na Neretvi Veljka Bulajića.

Naši predstavniki trdijo, da je Bitka na Neretvi slovenska, kljub temu, da v boju za ta film, ki traja že dlje časa, Slovenija niti ni bila vključena. Poleg tega naj bi bil od leta 2013 film last Hrvaške, saj je avtor filma podpisal pogodbo samo s hrvaškim Jadran filmom. Na to se je pritožilo Sarajevo, kar je argumentirano s sporazumom Bulajića s takratnim Bosna filmom, kjer naj bi bila hrvaška filmska hiša samo koproducent.

Poleg omenjenega filma Slovenija zahteva vrnitev več kot 200 slik in skulptur, med njimi so tudi zastave slovenskih združenj iz NOB, radijsko postajo iz časa italijanske okupacije in partizanski top. Slovenci zahtevamo tudi vrnitev delov letala, s katerim je letel Edvard Rusjan, poroča Jutarnji list.

Osvežite si spomin na omenjeno filmsko klasiko: