Hrvat kot lik iz Igre prestolov

Nekateri ga primerjajo s fantomom iz opere, spet drugi vidijo neverjetno podobnost z likom iz serije Igra prestolov, Samom.

Neka tviterašica je v eni od svojih objav zapisala: »Kaj bi dala, da bi me nekdo gledal na tak način. Jacques Houdek gleda Jacquesa Houdeka, ko poje Jacques Houdek.« Komentator britanske televizije pa je zapisal: »Oh, mojbog. Iz tega moža (Jacquesa, op. p.) prihajajo modrosti slovitega mačka, Cat Poster.«

S svojim glasom in pesmijo My friend (Moj prijatelj) je navdušil ter se prebil v sobotni finale Evrovizije v Kijevu.

I want someone to look at me the way

Jacques Houdek looks at Jacques Houdek singing to Jacques Houdek

Croatia Jacques Houdek – My friend. OMG, some Cat Poster wisdom coming from this guy.