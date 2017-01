Hrvaškim statistom za Robina Hooda le drobiž

Še nedavno je bila dubrovniška glavna ulica Stradun odeta v praznično preobleko z zelenimi girlandami, novoletnimi lučkami in rdečimi božičnimi okraski. Vse to so začeli 10. januarja umikati, na srednjeveški ulici pa so začele rasti lesene hišice. Verjetno podobne tistim, ki so že vzniknile v starem dubrovniškem pristanišču. S tem se romantični Dubrovnik počasi otresa svojega dalmatinskega šarma in se spreminja v srednjeveško mestece Nottingham, kamor se bodo z 10. februarjem za tri tedne uprle hollywoodske filmske kamere. Mesto bo tedaj namreč prizorišče snemanja filma o junaku revnih Robinu Hoodu.



V produkcijo nove različice filma o Robinu Hoodu naj bi vložili okoli 90 milijonov. Zgolj zaradi prenočitev bo mesto – tako ocenjujejo – zaslužilo več milijonov hrvaških kun, torej nekaj milijonov evrov. Pri snemanju bo sodelovalo okoli 800 ljudi. To je film Robin Hood: Origins v številkah, poleg tega pa si domačini ter domače filmske in tehnične družbe pošteno manejo roke, saj se je že pred šestimi leti, ko je Dubrovnik postal kulisa hollywoodske uspešnice Igra prestolov, uveljavila praksa, da filmski ustvarjalci namesto dražjega ameriškega ali angleškega strokovnega osebja najamejo prav tako strokovne, a cenejše domačine. V rokah Hrvatov tako ne bodo zgolj tehnična dela, saj med našimi južnimi sosedi iščejo tudi statiste. Čeprav bi tudi mi lahko skočili malce južneje in si poskušali utreti pot v svet filma.



Pred dubrovniškim hotelom Hilton Imperial se v teh dneh vije dolga vrsta, saj od ponedeljka pa do vključno danes – med 9. in 13. uro ter med 15. in 20. – poteka odprta avdicija za statiste. Za film, katerega režijsko taktirko je prevzel Otto Bathurst, na producentskem stolčku pa sedi oskarjevec Leonardo DiCaprio, iščejo od 100 do 250 statistov vseh starostnih skupin. Edini predpogoj oziroma želja organizatorjev je, naj dekleta pridejo z razpuščenimi lasmi in z minimalno naličenimi obrazi. Če sploh. Njihov dnevni honorar ne bo gromozanski, prav nasprotno, po neuradnih podatkih naj bi statisti dobili le 200 kun na dan (dobrih 26 evrov), kar ni niti 3 evre na uro, bodo pa lahko stali v neposredni bližini oskarjevca Jamieja Foxxa, ki se bo prelevil v Robinovega na začetku nezaupljivega pajdaša Malega Johna. Pajkice glavnega junaka si bo nadel britanski igralec Taron Egerton, lepo lady Marian bo upodobila Eve Hewson, v filmu pa se bo – menda kot Robinov pajdaš Will Scarlett – pojavil tudi hollywoodski žrebec Jamie Dornan, najbolj znan kot pregrešno čeden milijonar Christian Grey, ki ga v filmu 50 odtenkov sive žeja po grobih spolnih praksah.