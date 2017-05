Hollywoodski zvezdnik šokiral: Kaj je Slovenija?!

Josh Duhamel (44) je zagotovo eden najbolj seksi hollywoodskih igralcev, za katerim vzdihujejo tudi številne Slovenke. Žal pa je njegovo srce že dlje časa oddano, in sicer je postavni igralec poročen s pevko Fergie, s katero ima sina Axla Jacka.

Ne dvomimo, da je izpolnil marsikatero fantazijo razgretih oboževalk, toda tisto, kar je seksi Josh objavil na facebooku, je šokiralo marsikatero njegovo oboževalko iz Slovenije.

»Kaj je Slovenija?« se glasi njegova najnovejša objava. Ob njej je igralec zapisal, da upa, da to pomeni: »Slovenija, kaj dogaja?« Pod njegovo objavo so se že oglasile številne slovenske oboževalke, Josh pa je eni celo odgovoril in ji sporočil, da je prevajalnik Google pač neumen ...



No, mi smo veseli, da se je zvezdnik takega kova spomnil na našo deželico, vprašanje je le, zakaj ...