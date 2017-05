Hollywood v šoku: bolezen vzela Brada

Bivši šef filmskega podjetja Paramount in eden najvplivnejših producentov v Hollywoodu, Brad Grey, je umrl v nedeljo po dolgem boju z rakom na svojem domu v Los Angelesu, so sporočili člani njegove družine. Imel je 59 let.

Od 12 let, ki jih je preživel na čelu omenjenega filmskega podjetja, je nadziral franšize, kot so Vojna Zvezd (Star Wars) ter Misija nemogoče (Mission Imosible), njihovi pa sta tudi filmski uspešnici Volk z Wall Streeta (The Wolf of Wall Street), kjer smo se nagledali golih prizorov s Katarino Čas, ter Dvojna igra (The Departed), ki je leta 2007 prejela oskarja za najboljši film.

V svoji dolgi in uspešni karieri je med drugim z Brad Pittom in Jennifer Aniston ustanovil produkcijsko hišo Plan B Entertainment te produciral kultne televizijske serije, kot je bila Sopranovi (Sopranos).