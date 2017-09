Hoče otroka, čeprav ne zna zamenjati plenic

Čeprav se je v ljubezni že opekla, Mandy Moore nad idejo, da bo našla partnerja, s katerim si bo ustvarila družino in delila življenje, ni obupala. Nasprotno. Še v istem letu 2015, ko je po sedmih letih zakona z Ryanom Adamsom zagnala ločitveno kolesje, je začutila privlačnost do glasbenika Taylorja Goldsmitha, ki se je razplamtela v ogenj strasti in ljubezni, ki ju iz dneva v dan močneje greje, in čustva sta se odločila izpovedati tudi pred pričami.

Taylor, ki lepotičko opisuje kot svojo najljubšo osebo na svetu, je v zasebnosti njunega doma padel na koleno in slišal želeni da. In le kako bi Mandy lahko drugače kot radostno in pritrdilno odgovorila na snubitev moškega, zaradi katerega sta za njo najlepši dve leti življenja. »S teboj se nikoli ne neham smejati,« mu je dejala.

Igralka kljub propadlemu zakonu ni skrivala, da si želi vnovič stopiti v vlogo žene. In tudi matere, saj je, ko sta s Taylorjem lani zaživela pod skupno streho, zaslišala vse glasnejše tiktakanje biološke ure. »Biti mati in želja po tem je nekaj osnovnega, nagonskega,« je razglabljala in dodala, da je s Taylorjem v življenju in ob dejstvu, da je med snemanjem prihajajoče serije To smo mi, v kateri igra mater, začutila, da je napočil njen čas.

»Prišel je ta čas. Ko sem med snemanjem držala dojenčke, sem začutila, da se je v meni nekaj premaknilo. Sanja se mi ne, kako dojenčka previti, a vem, da sem pripravljena.« In prvi korak k zasnovanju družine je že naredila, ko se ji je na roki zableščal zaročni prstan. Tako sta poroka in otročiček le še vprašanje časa.