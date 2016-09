Hiša Harryja Potterja na prodaj za pol milijona

Na tržišču se je pojavila hišica iz britanskega Berkshira, katere najbolj znana lastnost je utesnjena kamrica pod stopniščem, kjer bi sicer morala biti spravljena čistila, namesto njih pa je tam otroška sobica. Čeprav ni posebno velika, se bo nepremičnina zagotovo kar hitro prodala, in to za bistveno več cekinov od sosednjih hiš, saj je v njej nekoč domoval Harry Potter. Prav ste prebrali, v tej hiši so snemali prvi film o verjetno najslavnejšem čarodeju vseh časov. V omenjeni kamrici je imel Harry Potter svoje skromno bivališče, ko so se leta 2001 lotili snemanja izjemno uspešne filmske sage.



Trenutna lastnika, zakonca Smith, računata, da bosta za hišo iztržila 550.000 evrov, čeprav so v njej le tri spalnice, je pa res, da ima čudovit prostran vrt. Stoji v mirni in urejeni soseski in je bila nedavno obnovljena. Nova lastnika sta vanjo vložila veliko sredstev in jo spremenila v luksuzno bivališče. Kupila sta jo maja 2010 za 340.000 evrov. Do nje pelje slavni dovoz, skozi vrata stopimo v velik hodnik, sledijo pa kuhinja, dnevna soba z jedilnico in kopalnica. Za hišo je velika zelenica, ki je kot nalašč za družine. V zgornjem nadstropju so tri spalnice, med njimi ena velika z zakonsko posteljo, in še ena večja družinska kopalnica.



Seveda bo novim lastnikom pripadla tudi kamrica pod stopnicami, v kateri je igral mladi Daniel Radcliffe. Gre za prostor, ki ga bo zagotovo želel videti vsak gost, še posebno bodo nad njim navdušeni otroci. Številni ljubitelji Harryja Potterja so si doma s pomočjo kartonastih škatel, odej in prevrnjenega pohištva ustvarjali svoje kamrice pod stopniščem. Biti v čisto pravi sobici v čisto pravi hiši pa seveda presega vse.