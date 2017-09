Hillary o zakonu z Billom: To so bili temačni časi

Nesojena ameriška predsednica Hillary Clinton o svojih težavah v zakonu nikoli ni javno govorila, čeprav teh ni bilo malo in se je z njimi težko spopadala. A kljub vsemu je njen dolgoletni zakon z nekdanjim ameriškim predsednikom Billom Clintonom obstal.

Sedaj je spregovorila o »temačnih dneh«, kot jih je sama poimenovala in škandalu izpred 20 let, ki je njun zakon postavil na majava tla. Govorimo seveda o njegovih skokih čez plot z Monico Lewinsky, Hillary pa je to opisala v dnevniku, do katerega se je dokopal spletni portal Radar Online.

»Imela sva temačne trenutke in dneve v zakonu. Bili so časi, ko sem bila negotova in sem resnično dvomila, da nama bo uspelo,« je zapisala Hillary in dodala, da zagotovo vsi vedo, o čem govori. Z Billom je ostala, ker je ljubezen njenega življenja, poročena pa sta že 40 let.