Helen Mirren je mož naučil odgovoriti na telefonski klic

V marsikateri kulturi se starejše ceni, spoštuje, upošteva njihove nasvete, saj so že marsikaj preživeli in doživeli. In morda bi lahko, sploh v družbi instant odnosov, ki pogosto tako hitro, kot so se vneli, tudi dogorijo, prisluhnili modrosti Helen Mirren, ki je odkrila skrivnost obstojne ljubezni. »Ne zapodite se v zakon!« polaga na srce hollywoodska težkokategornica, ki se že tri desetletja greje v objemu srčnega izvoljenca Taylorja Hackforda.



Ogromno jo je naučil



Kajti čeprav zaljubljenca, oba imata že več kot 70 let, letos praznujeta skupnih 30 let, sta več kot desetletje sprva uživala življenje na koruzi in se šele nato, ko sta si s skupnimi 11 leti dokazala, da sta si namenjena, naredila korak pred oltar. »Pri ljubezni ni nobenih pravil ali zagotovil. A naj se vam ne mudi v zakon. S Taylorjem sem se poročila pozno, že v svojih precej zrelih letih, kar se je čudovito obneslo.«



Prvo pravilo je, v odnosu ne preskakujte korakov in se ne zapodite v zakon z glavo čez zid. Drugo, da si morata partnerja dopuščati svobodo. Tretje, najsi zveni še tako nenavadno, da se lotita projekta gradnje hiše. »To je resničen preizkus. Če vas bo kaj pripravilo do ločitve, je to gradnja hiše. Če odnos preživi to, potem vam bo verjetno uspelo,« pripoveduje Mirrenova in dodaja, da so trenja in napori ob gradnji še okrepili njuno ljubezen. Odtujilo ju ni niti, da sta si značajsko povsem drugačna. Prej nasprotno, ogromno sta se naučila drug od drugega. »Marsičesa me je naučil, tudi povsem preprostih stvari, kot je ta, da moram odgovoriti na telefonski klic. Kadar ga kdo kliče, nemudoma vrne klic, česar sama nisem počela.« Ob tem upa, da se je tudi Taylor česa naučil od nje, saj so odnosi ne nazadnje dvosmerna cesta.