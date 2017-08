Helen Hunt po 16 letih spet samska

Helen in Matthew sta dejala vtis tako zaljubljenega para, da so jima vsi zavidali. Foto: Guliver/Getty images

Kar je navzven sijoče, lahko za zidovi počasi propada. Tako je bilo očitno v primeru ljubezni med Helen Hunt in Matthewom Carnahanom, ki sta dolgih 16 let dajala vtis trdnega para. Tako zaljubljenega, da so jima, čeprav se nista povezala tudi s podpisom poročne listine, zavidali celo njuni poročeni prijatelji. A jih je zavist zdaj zapustila, saj naj bi njuna romanca že pred časom dogorela in naj bi do nedavnega vztrajala skupaj le še zaradi njune danes 13-letne hčerke Makene. A ju niti skrb za dekličino dobrobit zdaj ni več zadržala skupaj, saj naj bi že pred meseci odšla po ločenih poteh. Menda v nič kaj prijateljskem duhu.

Že več let naj bi v njunem odnosu škripalo, predvsem ker mu ni mogla zaupati.



Lepotica je pet let ljubila Hanka Azario, preden se mu je leta 1999 tudi uradno zaobljubila. A njuna ljubezen je že hitro po izreku poročnih zaobljub splavala po vodi, saj sta po 17 mesecih že podpisovala ločitvene papirje. Morda je iz tega dognala, da je zakon smrt za ljubezen, saj se z Matthewom, s katerim se je začela videvati leta 2001, nista nikdar sprehodila pred oltar. A njuna ljubezen je le cvetela. »Vedno sta dajala vtis noro zaljubljenega para. Njuni poročeni prijatelji so se celo šalili na ta račun, češ da jima zavidajo in so ljubosumni na njun odnos.« A Helen verjetno ni zaman dobila oskarja za najboljšo igralko, saj ji je očitno uspelo pretentati tudi prijatelje, da je njena domača idila popolna. Za zaprtimi vrati njunega doma naj bi že dlje pošteno škripalo. »Njun odnos je bil precej razburkan. Matthew se je večkrat celo že odselil, a ga je nato Helen vseeno vselej sprejela nazaj. Dokler ni preteklo nekaj časa in ga je spet vrgla iz hiše,« je povedal vir in dodal, da sta skupaj ostajala predvsem zaradi hčere.

Razšla naj bi se že pred nekaj meseci, razhod pa naj bi bil precej umazan. »Že dlje je bila precej sumničava, zdaj pa je prepričana, da jo je varal. Sicer ji je zagotavljal, da ni skočil čez plot, a nezaupanje je naredilo svoje.«