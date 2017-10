Heidi Klum spet sama

Ko je le malce po njeni ločitvi od Seala v življenje Heidi Klum privihral 13 let mlajši Vito Schnabel, si je ta hitro utrl pot v njeno srce in posteljo ter postal pomemben del njenega življenja. Skupaj sta hodila na počitnice in zabave, stran je pogledala celo, ko so poprej razvpitega ženskarja letošnje poletje paparaci zalotili med poljubom z drugo.

»Šlo je le za napačno interpretacijo povsem nedolžne situacije. Zgolj poslovil sem se od družinske prijateljice,« je nič kaj nedolžen poljub na zadnjih sedežih avtomobila obrazložil Vito, in Heidi mu ​je junija še verjela. Ali pa si je vsaj želela verjeti, a se je zdaj nehala slepiti. Nemška lepotica je po treh skupnih letih, med katerimi so se govorice o varanju pojavile več kot le enkrat, končala romanco z Vitom.

Zadnji mesec je bilo nekaj drugače. Sama je odpotovala v New York. Se nič kaj značilno zanjo brez ljubimca ob strani pojavila na dogodku modne revije Harper's Bazaar. Se odtihotapila na večerjo z dirkačem Lewisom Hamiltonom in skrbela, da ju ne bi zasačili skupaj med zapuščanjem restavracije, vsaj ne v istem avtomobilu.

»Zadnje čase hodi po zabavah s prijatelji, da so se mnogi začeli spraševati, ali ni njeni romanci z Vitom odklenkalo,« je pred dnevi dejal vir. Očitno ni usekal mimo. »Odločila sta se, da si vzameta premor. Težko jima je bilo, ker živita na različnih straneh Amerike, zdaj pa se je začela še šola, zaradi česar se je Heidi odločila, da se osredotoči na svoje otroke,« je povedal vir.