Heather Locklear  spet na odvajanju

Praznični čas je za nekatere čas veselja, za druge, ki tedaj še posebno močno občutijo težo osamljenosti, pa obdobje duševnih stisk, čemur ni ušla niti Heather Locklear. Še več, te so zanjo postale že tako neznosne, da je pristala med zidovi rehabilitacijske klinike. »Počutim se dobro. Stremim k temu, da izboljšam in obogatim svoje življenje,« je zdaj dejala zvezdnica, ki naj bi – vsaj po njenih lastnih besedah – v bolnišnici s strokovno pomočjo poskušala spisati epilog nekaterim poglavjem v svojem življenju, da bi v novo leto lahko zakorakala s polnimi pljuči zanosa in optimizma. Četudi te besede malce nasprotujejo poročilom in dejstvom iz njene z depresijo in drogami prepojene preteklosti.

Igralkin tokratni obisk malibujske klinike za zdravljenje odvisnosti naj bi bil, bolj ali manj, preventiva. Da se očisti vsega, kar jo teži. Toda oskrbi tamkajšnjega osebja naj se ne bi predala povsem prostovoljno, ampak upirajoč se z vsemi štirimi, njen prihod sta spremljala jok in vreščanje. »Ob sprejemu je bila pijana in na tabletah. Jokala je in kričala. Pomoč je nujno potrebovala, doživela je popoln zlom,« je namreč povedal vir in dodal, da je bil prvi korak po sprejemu v kliniko razstrupljanje. »Nastanili so jo v zasebno hišo s še dvema osebama. Od tam je odšla le, ko je imela posvet z zdravnikom.«

Z zdravljenja omamljena za volan

V odvajalni kliniki naj bi – tako viri – pristala zaradi odvisnosti od alkohola in tablet na recept. Kar pa ni prvič, saj naj bi bil to že njen peti obisk rehabilitacijske klinike v manj kot desetletju. Prvič je alarm za lepotičino dobro zadonel leta 2008, ko so zakrožile govorice o poskusu samomora. A čeprav jih je njen predstavnik zavrnil kot izmišljene in neutemljene, je za okrogel mesec pristala na zdravljenju zaradi zlorabe tablet in alkohola, v objem česar se je zatekla zaradi težav z depresijo in napadov tesnobe. A se je že hitro izkazalo, da je bila pomoč precej jalova, saj so je že malce po odhodu iz bolnišnice zaustavili zaradi vožnje pod vplivom substanc, pri njej pa našli prepovedano omamo. Dve leti pozneje, leta 2010, je vajo enomesečnega zdravljenja ponovila, potem ko je z avtomobilom povzročila nesrečo in odpeljala s prizorišča nezgode. »Z njo bo vse v redu,« so dejali njeni starši, verjetno malce preveč optimistično, saj je leto 2012 spet začela s preganjanjem notranjih demonov.

Odpovedal zaroko

Konec leta 2011 se je dvakratni ločenki podrl svet. Še poleti tistega leta je namreč žarela v objemih in poljubih stanovskega kolega Jacka Wagnerja, ki ji je v znak večne ljubezni poklonil celo zaročni prstan. A je novembra 2011 zaroko nenadoma preklical, kar je zapeljivo blondinko potegnilo v uničujoči vrtinec, da je celo njene najbližje od skrbi stisnilo v prsih. Najbolj njeno sestro, ki je, ker naj bi Heather v brezupu in zaradi zlomljenega srca pogoltnila smrtonosen koktajl tablet in alkohola, na pomoč poklicala reševalce. Zaradi česar je že v tretje pristala na zdravljenju. A se trojka zanjo ni izkazala za srečno, njeni notranji boji pa so se več kot vidno začeli izrisovati na obrazu, s katerega je izginila skoraj vsa njena nekdanja lepota, ki je uročila prenekaterega moškega. »Videti je utrujena in zabuhla. Naokoli hodi z razmršenimi lasmi in temnimi podočnjaki. Spet je v slabem stanju. Upam, da dobi pomoč, ki jo tako nujno potrebuje,« je lani poleti dejal vir, že malce pozneje, septembra 2015, pa naj bi bila skrivaj hospitalizirana, vnovič zaradi pretiranega odmerka zmesi tablet in alkohola. Te iste omame, zaradi katere je med božično-novoletnimi prazniki – že petič! – našla zavetje med stenami rehabilitacijske klinike. A kdo ve, morda bo peti poskus zdravljenja tudi njen zadnji in uspešen.