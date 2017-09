Hči slavnih igralcev prvič pred kamerami

Nedvomno se bo morala Maya Thurman-Hawke še zelo potruditi, da bo upravičila svoje mesto na zvezdnatem nebu Hollywooda. Ne nazadnje so njeni starši Uma Thurman in Ethan Hawke med igralskimi težkokategorniki, kakršnim so paparaci neprestano za petami.



Maya je v ponedeljek dokazala, da jabolko ne pade daleč od drevesa, ko je doživela igralski krst na prizorišču snemanja drame Little Women v okraju Wicklow v produkciji BBC. Čeprav je bilo pošteno mrzlo, je bila 19-letnica oblečena zgolj v spalno srajco, ko je hodila po morju v prečudovitem zalivu Brittas na Irskem.

Usoda je Mayi za prvenec določila vlogo pustolovske Jo.

Maya nikakor ne more zatajiti, kdo je njena mama, saj sta si zelo podobni. Uma Thurman je zvezdnica, ki jo je pod okrilje vzel slavni režiser in scenarist Quentin Tarantino. Z njim je posnela dve nadaljevanji sabljaške epopeje Ubila bom Billa in seveda kultni film generacije Pulp Fiction (Šund). Pojavila se je tudi v sodobnejši produkciji franšize Maščevalci, zaslovela pa je z vlogo v megauspešnici Skrivnostna razmerja.

Usoda je Mayi za prvenec določila vlogo voljne in pustolovske Jo. Serija v treh delih je adaptacija slovitega romana iz leta 1868, ki ga je napisala Louisa May Alcott. Ob mladi igralki bo pred kamero stala vrsta zvezdnikov, kot so Emily Watson, sir Michael Gambon in dame Angela Lansbury.



V nasprotju z večino otrok slavnih igralcev je bila Maya večino svojega življenja stran od luči žarometov, starši so njeno zasebnost varovali pred rumenim tiskom, niso pa mogli ustaviti njene usode, ki je očitno tesno povezana s slavo. Mladenka naj bi že podpisala vrsto odmevnih vlog, postala naj bi tudi obraz britanskega modnega giganta AllSaints. »Res je, zelo poredko sem se pojavljala v javnosti. Kadar pa sem se, sta mama in oče poskrbela, da sem imela kar se da dobro izkušnjo,« je pojasnila Maya.