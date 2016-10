Hčerko je rodila na svetovni dan deklet

Že zdaj je jasno, kdo bo v hiši družinice igralke Olivie Wilde nosil hlače. Najmlajša članica, ki je komaj minuli teden privekala na svet. »No, pa gre po zlu naša soseska. Daisy Josephine se je že rodila kot prava šefica, na svetovni dan deklet,« je novopečena mamica sporočila radostno novico z nekajdnevno zamudo. Njena malčica, ki sta ji z izbrancem Jasonom Sudeikisom nadela ime Daisy (Marjetica), je namreč privekala na svet že 11. oktobra, na svetovni dan deklic.



Nosečnost je čudežni čas. Tako je pred nekaj meseci vzhičeno razmišljala zvezdnica, prepričana, da je »v nosečnosti nekaj izjemno lepega. Nikoli se ne počutiš tako povezane z lastnim telesom kot takrat. In zdaj, ko sem noseča, a še ne velikanska, mi je neizmerno lepo.« A najsi je še tako uživala v blagoslovljenem stanju, je v dneh, ko je že nestrpno odštevala do z rdečo obkroženega datuma na koledarju, vendar komaj čakala, da se znebi velikanskega trebuha. Posebno ko ji okorni, visoko noseči in prepoteni nihče ni odstopil sedeža na podzemni železnici. Tedaj je v lepotici zavrelo nad sebičnostjo ljudi, lepota nosečnosti pa je zgubila vsaj nekaj blišča. A je prihod hčerke zdaj odtehtal za vse malce manj lepo. Olivia in Jason sta se spoznala na zabavi pred petimi leti, se zaljubila skoraj na prvi pogled, dve leti pozneje, leta 2013, pa sta medsebojna čustva potrdila še z zaroko. A čeprav golobčka še nista stopila pred oltar, sta ljubezen vendar potrdila na najboljši možni način in jo pred dvema letoma okronala z rojstvom sinka Otisa Alexandra, ki je zdaj dobil družbo mlajše sestrice. Na prihod te so ga predani starši skrbno pripravljali, četudi morda malce nekonvencionalno, s pomočjo filma Angry Birds. »Ve, da gre za nekaj, kar se skriva v jajcu. Vse sva mu razložila s pomočjo filma Angry Birds,« je povedala Olivia. In morebiti bo malček mamici odvzel breme prepevanja uspavank mali Daisy, vsaj občasno, saj naj bi se v Otisu skrival glasbeni genijalček. »Izjemno bister fantič je in cele dneve preživi za klavirjem. Glasbeno je izjemno nadarjen,« se je pohvalila mamica, ob čemer pa je verjetno treba vzeti v zakup materinsko ljubezen.