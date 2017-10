Harveyja Weinsteina vrgli iz akademije

Padli hollywoodski mogul Harvey Weinstein, proti kateremu poteka že več preiskav o spolnem nadlegovanju in posilstvih, je doživel ultimativni udarec ameriške filmske industrije: slovita Akademija za filmsko umetnost in znanost (po domače filmska akademija), ki podeljuje oskarje, ga je vrgla iz svojih vrst. Upravni odbor akademije je na sobotni izredni seji sklenil, da Weinsteinu takoj in nepreklicno odvzame članstvo.

»Tega nismo storili le zato, da bi se distancirali od nekoga, ki si ne zasluži spoštovanja svojih kolegov, ampak tudi zato, da bi pokazali, da je čas namernega ignoriranja in celo sramotnega prikrivanja spolnih napadov in nadlegovanja v filmski industriji absolutno končan. Takšno obnašanje v naši družbi nima mesta,« je sporočil upravni odbor Filmske akademije. Kakor so poudarili v sporočilu za javnost, so se za Weinsteinovo izključitev odločili s krepko več kot potrebno dvotretjinsko večino 54-članskega upravnega odbora.

Obtožbe se vrstijo

Po prvih člankih v New York Timesu in New Yorkerju, v katerih so Harveyja Weinsteina obtožili posilstev in spolnega nadlegovanja, ki segajo tudi več desetletij v preteklost, se obtožbe z obeh strani Atlantika kar vrstijo. Potem ko ga je ameriška igralka Rose McGowan kot četrta zapored obtožila, da jo je posilil, so o njegovem spolnem nadlegovanju spregovorile tudi Mira Sorvino, Rosanna Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie in Lea Seydoux. Obtožbe zdaj preiskujeta newyorška in londonska policija.

300 filmov je v 30-letni karieri produciral Harvey Weinstein.

Harvey Weinstein je izdal nenavadno izjavo za javnost, v kateri je zavrnil obtožbe o posilstvu, a se nekako opravičeval za svoja dejanja, češ da so bili to drugi časi z drugačnimi pravili igre. Odpustila ga je tudi njegova producentska hiša The Weinstein Company, ki ji zdaj menda grozi propad ali prodaja. Članstvo mu je prejšnji teden preklicala britanska akademija za film in televizijo, njegova žena Georgina Chapman pa je že napovedala ločitev.

Zanimivo pa je, da je Weinstein šele drugi človek, ki ga je ameriška filmska akademija vrgla iz svojih vrst. Po doslej znanih podatkih je to storila le v primeru Carmina Candija, karakternega igralca, ki je posojal zgoščenke s posnetki filmov, nominiranih za oskarja, ki so se pozneje znašli na internetu. Marsikdo se sprašuje, zakaj akademija ni izključila drugih spornih članov, kot sta, denimo, režiser Roman Polanski, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja priznal posilstvo trinajstletnice, in komik Bill Cosby, ki ga je več deset žensk obtožilo spolnega napada.



Konec uspešne kariere Harvey Weinstein je z bratom Bobom soustanovil produkcijsko hišo Miramax, ki je zaslovela z neodvisnimi filmi Seks, laži in videotrakovi, Zaljubljeni Shakespeare in Šund. Po prodaji Miramaxa Disneyju sta ustanovila družbo The Weinstein Company, ki je med drugim producirala filme, kot so Kraljev govor, Umetnik in Železna lady.