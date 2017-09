Harryjeva punca brez avta

Punca princa Harryja, ki je prejšnji petek dopolnil 33 let, je nepričakovano vrnila avto, ki ga je na lizing vzela pri hiši Audi, poznavalci menijo, da je to še en znak, da se seli v London. Meghan Markle, 36 let ima, trenutno živi v Torontu zaradi snemanja teve nadaljevanke Nepremagljivi dvojec, naj bi pri seriji ostala do božiča, kakšni so njeni načrti za obdobje po tem, še ni znano. Neki vir je povedal: »Meghan Markle je predčasno prekinila pogodbo z Audijem, ker naj bi več časa preživljala v Združenem kraljestvu. Bila je navadna komercialna pogodba, za avto je plačevala, da ne bo kdo mislil drugače. Bila je kot vse druge stranke, a ker je igralka, je bilo nekaj vip-elementov.« Zadevo je komentirala tudi avtomobilska hiša: »Zasebnih zadev o naših vip-strankah ne komentiramo.« Kot veliko avtomobilskih družb je tudi Audi povezan s slavnimi in znanimi, Marklova že štiri leta vozi Q5, ki je idealen za njena psa in se odlično izkaže v kanadskih zimah. Igralka je objavila več fotografij avta in psov Guya in Bogarta na instagramu. Njena izbira avta je zanimiva, so seveda opazili oboževalci kraljeve družine: številni njeni člani namreč vozijo prav audije.

Skupaj v Torontu

Nekateri sicer pravijo, da ne gre za to, ampak za težave z varnostjo: njeno vozilo je preprosto postalo preveč prepoznavno, zlasti med paparaci, zato se v zadnjem času sploh ni več vozila v mesto in je raje prekinila pogodbo. Zdaj jo na snemanje vozi šofer, če potrebuje prevoz, za avto pa so poskrbeli njeni delodajalci NBC.

Harry in Meghan se bosta skupaj udeležila športnih iger za poškodovane vojne veterane v Torontu.

No, zaljubljenca se bosta kmalu srečala in tudi skupaj pokazala javnosti, tako bosta uradno pokazala zvezo, ki naj bi jo po mnenju dobro obveščenih potrdila pred matičarjem. Konec meseca bodo v Torontu Invictus Games, Harryjevo največje poslanstvo: športne igre za poškodovane vojne veterane. O zvezi s princem je igralka spregovorila pred kratkim v intervjuju za Vanity Fair: »Sva srečna in zaljubljena. Prepričana sem, da bo prišel čas, ko se bova morala pokazati javnosti in povedati za najino ljubezen, toda upam, da ljudje razumejo, da je to najin čas. To je le za naju, tudi zato je tako posebno. Rada imam velike ljubezenske zgodbe.«



Vojvodinja Susseška On je znan kot princ Harry, a njegova kraljeva visokost princ Henry Charles Albert David Valižanski bo ob poroki najverjetneje dobil naziv vojvode Sussexa. Njegova žena bo nosila naziv vojvodinje Susseške, pa seveda HRH oziroma njena kraljeva visokost. Njen uradni naziv bo tako njena kraljeva visokost Meghan, vojvodinja Susseška, na uradnih dokumentih pa bo pod rubriko poklic zapisala princesa Združenega kraljestva. Njuni otroci bodo princi ali princese.