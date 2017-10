Harry in Meghan v Torontu

Končno se bo zgodilo: princ Harry in njegova srčna izbranka Meghan Markle se bosta le pojavila skupaj v javnosti. Ameriška igralka naj bi britanskega princa spremljala na športni prireditvi Invictus Games (udeležujejo se jih ranjeni in invalidni vojaki in vojakinje) v Torontu 23. septembra. Invictus Games je projekt, ki mu je Harry predan z dušo in telesom, Toronto pa je kraj, v katerem zaradi snemanja živi Marklova. Ta naj bi, je slišati, poslej preživela več časa v Londonu s princem.

Princ Harry in Kensingtonska palača sta intervju odobrila, v Buckinghamski palači pa so bili menda presenečeni.

Zdaj je redna gostja v njegovem samskem stanovanju v Kensingtonski palači in je menda v dobrih (sosedskih) odnosih z njegovim bratom Williamom in svakinjo Kate; mimogrede, za Harryja in Meghan menda v palači že pripravljajo stanovanje št. 9. Igralka je že spoznala Harryjevega očeta princa Charlesa in vojvodinjo Cornwallsko, prav to srečanje pa je menda pomembno vplivalo na njun odnos, Meghan je menda na bodoče sorodnike napravila dober vtis. Igralka, ki menda že prijateljuje s Harryjevo sestrično, princeso Eugenie, kraljice Elizabete II., Harryjeve babice, ne bo spoznala do uradne oznanitve zaroke, pravijo poznavalci, to je pač v skladu s kraljevim protokolom, ki ga je po mnenju nekaterih prekršila z intervjujem za Vanity Fair.

Marklova naj bi imela še en intervju za neko ameriško revijo, potem pa naj bi, je slišati, delček nadzora nad njenim početjem prevzela Buckinghamska palača. No, Kensingtonska palača naj bi igrala veliko vlogo pri redčenju igralkinih snemalnih obveznosti, nekateri temu pravijo kar Operacija: Princesa. Meghan, ki je tri leta starejša od Harryja, ločenka in mešane rase (oče je belec, mati Afroameričanka), je princa spoznala junija lani v londonskem zasebnem klubu, pol leta sta zvezo ohranjala v tajnosti, preden so zanjo izvedeli paparaci.

Sicer pa mnogi pravijo, da sta tako rekoč že zaročena. Še več: zaroko naj bi palača že oznanila, a so raje počakali, da ne bi vesela novica zasenčila 20-letnice Dianine smrti, pravijo dobro obveščeni. Poroka je torej neizogibna.