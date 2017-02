Harrison Ford skoraj treščil v boeing 737

Igralec in producent Harrison Ford se je v torek za las izognil veliki tragediji, s svojim enomotornim letalom husky aviat A-1C se je namreč skoraj zaletel v boeing 737, na katerem je bilo polno potnikov.



Dogajalo se je na Letališču Johna Wayna blizu Santa Ane v domači Kaliforniji okoli poldneva; Ford je hotel pristati, v letalu je bil sam, za dovoljenje je zaprosil kontrolo letenja in dobil navodilo, naj pristane na stezi 20-L, a 74-letni igralec se je pomotoma usmeril na dovozno pot in proti predelu, kjer letala čakajo na vzlet. Pri tem je poletel tik nad potniškim letalom prevoznika American Airlines, namenjenim v Dallas, na katerem je bilo 110 potnikov in šest članov posadke. »Je to v redu, da je tole potniško letalo pod mano?« je zmeden spraševal kontrolorja. Na srečo se je vse skupaj dobro končalo, polet v Dallas je imel le par minut zamude, a incident zdaj preiskuje ameriška zvezna letalska uprava, ki je sporočila, da je za zdaj videti, da je pilot dobil jasna navodila, naj pristane na vzletno-pristajalni stezi, pristajanje na delu, kjer letala čakajo na vzlet, pa je kršitev varnosti.



Kakšna kazen bo doletela zvezdnika, še ni znano, lahko dobi le opozorilo, lahko pa celo izgubi dovoljenje za letenje, kar bi ga nedvomno zelo prizadelo. Njegov predstavnik dogodka še ni komentiral.



Ford, strastni zbiratelj starih letal in, mimogrede, tudi starodobnih avtomobilov, je sicer izkušen pilot. V nekem intervjuju pred leti je dejal: »Letenje je kot dobra glasba, osvobodi duha in ponuja neizmerno svobodo. Ne gre za vznemirjanje ali adrenalin, gre za proces, ki zahteva osredotočenost in popolno predanost.«



No, ljubezen do letenja je odkril precej pozno v življenju, po 50. letu, a očitno je tako močna, da ga ne ustavi nobena nesreča. Spomnimo, igralca se v zraku drži precej smole, saj je v zadnjih desetletjih doživel že več letalskih nesreč oziroma, bolje rečeno, jih je preprečil. Zadnja večja se je zgodila marca 2015, ko je njegovemu dvosedežnemu enomotornemu letalu iz druge svetovne vojne na višini slabega kilometra odpovedal motor in je moral zasilno pristati na igrišču za golf Penmar v Santa Monici v Kaliforniji, nekaj kilometrov od letališča. Zvezdnik je utrpel hude poškodbe glave, izgubil je spomin in si zlomil roko, a pohvalili so ga, da je v trenutku panike ohranil mirno kri in se odzval zelo trezno, saj se je s starodobnikom izognil bližnjim gosto naseljenim območjem. Zasilno je moral pristati tudi leta 1999 s helikopterjem v Kaliforniji, ko se je še uril za samostojno letenje, in leta 2000, ko je moral svoje letalo za šest potnikov na tla varno spraviti v Nebraski. Niti takrat ni bil nihče ranjen, le eno krilo je utrpelo nekaj prask.



Harrison Ford očitno tudi v resničnem življenju iz kriznih situacij odide kot zmagovalec, pač v slogu filmskega junaka Indiane Jonesa.